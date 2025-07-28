快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉三星半導體大單來了？ 外電解密165億美元長約

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
三星半導體長將替特斯拉生產晶片。（路透）
三星半導體長將替特斯拉生產晶片。（路透）

三星半導體長約165億美元大單預計2033年才將正式揭曉，業界原先猜測為超微（AMD）與高通部分新訂單從台積電（2330）外溢到三星晶圓代工。不過，外電報導指出，該筆訂單為單一大客戶，將替特斯拉生產晶片。

對於外電消息，業界也不意外，先前雙方已在FSD領域合作多年，就算後續特斯拉引進台積服務，三星晶圓代工與半導體仍能持續扮演供應商角色。預期此次合作包含記憶體部分主要為機器人超級運算需求量身訂做統包服務。

此外，三星晶圓代工本身也和台積多家客戶已建立長期合作關係，包含高通、超微以及輝達（NVIDIA）部分產品線，業界說，後續三星晶圓代工與半導體能否再拿下更多長約訂單以及對台積電的影響。

三星 台積電 晶圓代工

延伸閱讀

特斯拉自駕小黃插旗舊金山 Robotaxi服務近期上路

特斯拉智能輔駕 年內在陸上路

黃仁勳、賈伯斯靠它成功 川普、馬斯克因此失控：「創辦人心態」是福或禍？

川普關稅信「台灣也入列」？8/1揭曉稅率 網：便宜美牛、特斯拉準備開搶？

相關新聞

特斯拉三星半導體大單來了？ 外電解密165億美元長約

三星半導體長約165億美元大單預計2033年才將正式揭曉，業界原先猜測為超微（AMD）與高通部分新訂單從台積電（2330...

三星半導體供應大單來了 外界猜高通與超微加持

外電報導三星簽下165億美元（折合新台幣4,865億元）半導體供應大單，業界猜測，應該是高通與超微（AMD）長約大單，...

半導體人才薪資揭密 類比IC設計工程師年薪中位數178萬居冠

104人力銀行與工研院共同發布《2025半導體業人才報告書》，公布半導體人才薪資結構，整理出薪資五榜單，比高薪，「非主管...

輝達H20晶片解禁提振7月消費信心 關稅陰霾仍未散

中央大學今天發布7月消費者信心指數（CCI）為64.38點，止跌回升。中央大學台經中心執行長吳大任分析，美國允許輝達向中...

半導體232調查結果2周內出爐 專家：牽動台積電等廠商布局

美國4月以國安名義發起232晶片產業調查，將在2週內公開調查結果。半導體產業專家表示，關稅稅率高低、課徵範圍、課徵標準及...

半導體人才缺口公布 這些職類每月缺才1萬人

半導體為台灣經濟發展的命脈！104人力銀行與工研院合作發布《2025半導體業人才報告書》，2025年5月半導體人才缺口達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。