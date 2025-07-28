CloudMile 萬里雲成為 Google Agentspace 首波導入夥伴

台灣大（3045）轉投資、亞洲AI公司CloudMile萬里雲28日宣布正式成為Google Agentspace首波導入夥伴，已成功協助台灣零售、電商與軟體科技業者部署導入，協助企業以生成式AI強化內部流程、提升專案效率與產品力。CloudMile萬里雲也率先導入Agentspace，內部知識查詢與協作效率提升達25%。

研調機構IDC調查指出，企業在生成式AI上的投資，平均每投入1美元可帶來3.7美元的回報，部分企業更可高達10.3倍。如何高效導入生成式 AI，已成為企業 AI 轉型的關鍵課題。CloudMile萬里雲布局Google Agentspace，憑藉多年 AI 導入與產業轉型經驗，為企業提供從需求探索到落地部署的完整導入流程，持續鞏固其在 AI 導入服務的領導地位。

Google Agentspace是Google在2024年底推出的企業級AI協作平台。AI agents能夠安全地存取最常用的應用程式，以快速找到用戶所需要的內容，結合Google最先進的大型語言模型（LLM）與搜尋技術，協助企業打造具備理解企業內外知識資源、能主動提出建議與採取行動的AI agents。

CloudMile 萬里雲是台灣率先成功將Agentspace導入真實業務場景的AI科技服務公司，協助零售、電商與軟體業者透過AI Agent優化內部知識搜尋、跨部門協作與客戶服務流程，大幅提升企業反應速度與創新能力。

CloudMile 萬里雲6月起正式啟動「生成式 AI 實踐計劃」，以 CloudMile萬里雲集團獨有的科技顧問方法，設計出以客戶導向的「生成式 AI 價值發掘工作坊」，引導企業團隊盤點數據資產、思考應用場景，並產出初步導入藍圖。以商業目標出發，評估導入優先順序與效益指標。

後續則透過 AI 團隊過往導入 AI 的產業 know-how 結構化客戶導入流程，包含 MVP/POC 開發、應用展示、使用者回饋與系統調整，最終實現企業專屬的Agentspace AI Agent部署。

CloudMile萬里雲率先於內部部署Google Agentspace，藉由實際導入驗證產品效能與潛在應用價值。以Google Workspace 為例，內部同仁透過Agentspace整合Gmail與Google Drive，可快速搜尋專案資料、優化信件撰寫流程，整體回覆效率平均提升約20%。結合NotebookLM使用於部門知識管理與新進人員訓練，內部知識查詢與協作效率提升達25%。