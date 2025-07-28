哪種半導體工程師最賺？年薪排行、漲幅一次看

AI浪潮帶動半導體產業持續發展，104人力銀行與工研院共同發布《2025半導體業人才報告書》，揭示產業薪資概況。報告指出，「非主管職」中以類比IC設計工程師年薪中位數178萬元居冠；「主管職」則由硬體工程研發主管以181萬元居首。

104人力銀行表示，在非主管職方面，數位IC設計工程師年薪中位數達157萬元，位居第二，反映IC設計領域的技術門檻與高附加價值。其他高薪職務包括軔體工程師（143萬）、電信／通訊系統工程師（132萬）及演算法工程師（129萬），顯示5G、AI及智慧應用對專業人才的高度需求。

主管職薪資部分，除硬體工程研發主管外，經營管理主管年薪中位數為170萬元，行銷主管則為159萬元，突顯企業對技術與管理整合能力，以及市場推廣的重視。即使是財務、採購與專案等支持性職務，薪資亦具高度競爭力。

薪資成長方面，非主管職以「其他特殊工程師」年增幅21.1%最高，其次為資料工程師與演算法工程師，數位IC設計工程師漲幅亦達16.6%，位居第四，顯示頂尖設計人才具高度價值。

主管職部分，以專案業務主管年薪漲幅19.9%最高，顯示市場對於業務拓展與交付管理的需求強勁。其次為經營管理主管14.9%、行政主管13.3%、財務主管10.8%，硬體工程研發主管漲幅亦達9.7%。

報告指出，十大高薪職務中，年薪平均值普遍高於中位數，其中國外業務主管與數位IC設計工程師差距超過20萬元，反映部分高薪個案拉高整體平均。報告建議企業進行薪資評估時，應參考P25、P50與P75等多元指標，避免誤判行情。

觀察高薪結構，十大高薪職務中，有4個為非主管職、7個與研發相關，顯示半導體產業高度重視技術核心，研發仍為薪資主要支撐。