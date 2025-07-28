代工廠AI伺服器「美國製造」箭在弦上

無論美國川普政府對各國課徵關稅最終稅率結果如何演變，廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）及英業達（2356）等代工廠AI伺服器走向「美國製造」已箭在弦上，未來美國都將成為AI伺服器重要生產基地。

廣達今年以來持續加大伺服器美國製造腳步，董事長林百里日前表示，廣達在美國製造方面很有經驗，也很有規模，客戶也蠻滿意，若客戶有需求，廣達就會增加產能，擴廠是肯定的事。

不過林百里也坦言，筆電或iPhone等消費性電子產品若在美國製造一定划不來，會面臨極高的成本與獲利挑戰。

緯創董事長林憲銘日前也透露，美國德州新廠可生產許多高單價產品，未來幾年北美會是緯創很大的市場，美國布局有其必要性，美墨加因有美墨加協定（USMCA）而相對穩定，就地供應高階產品較有著力點，客戶也喜歡緯創在當地提供更多客製化產品。

緯創總經理林建勳也說，德州新廠專注AI GPU、高效運算等高單價AI伺服器產品，目前德州廠訂單相當強勁，若後續在美擴大製造布局，以德州為主要基地。