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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

日投資美半導體 台積鏈有望獲得補貼

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

日本釋出與美國貿易協議新增對美的5,500億美元投資計畫中，相關資金可能資助台灣公司在美興建半導體廠。

市場原預期，日方相關資金可望優先挹注台積電（2330）美國廠，惟業界認為，台積電美國廠投資架構已完善，除非川普政府以政治力介入，明確要求台積電美國廠必須引進日本資金，否則日方最直接方式就是補貼與台積電合作的日本設備、材料、耗材等供應商，就近供應台積電，為台積電美國製造提供另一種助力。

放眼目前台灣主要半導體廠，僅台積電已赴美設廠，聯電、世界、力積電均按兵不動，聯電更已表態目前先以和英特爾在美國合作研發為主。因此，若日方投資台積電無望，也無其他台灣半導體廠在美國有據點可供日本資金投入。

台積電赴美設廠，不僅台灣供應鏈陸續前往當地設點協助，日本相關半導體供應鏈也扮演關鍵角色。業界指出，台積電美國廠採用日本第一設工（Daiichi）的半導體搬運設備，並讓Daiichi得以進入美國市場。 據悉，Daiichi主要供應「垂直搬運設備」，該設備用於半導體製造過程中晶圓的搬運。

日本半導體材料製造商也正擴大在亞利桑那州的生產量能，像是JX金屬，以供應台積電新廠，同時加速了日本材料商在當地布局。供應鏈透露，JX金屬投資約180億日圓，用於擴充濺鍍靶材的產能，以滿足台積電需求。

日本 美國 台積電

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