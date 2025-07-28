日投資美半導體 台灣晶片廠使用日本零件也可獲金援

日本負責與美國協商關稅的經濟再生擔當大臣赤澤亮正26日表示，與美國協議所包含的5,500億美元投資計畫，部分資金可能用於資助台灣公司在美興建半導體廠。

路透報導，東京已同意以5,500億美元投資美國計畫，內容涵蓋股權投資、貸款與擔保，以換取華府降低對日本商品的關稅。

赤澤接受日本放送協會（NHK）訪問時說，日本的目標是在美國總統川普這個任期內，部署這項5,500億美元的投資。日本上周公布的政府文件顯示，5,500億美元的投資框架將涉及三種金融支持：投資、貸款及國際協力銀行（JBIC）等政府相關機構提供的貸款擔保，將運用於有日本企業參與、且攸關經濟安全的九大領域投資，涵蓋半導體、鋼鐵及造船。

赤澤說，「日本、美國及其他志同道合的國家正攜手合作，打造對經濟安全至關重要的產業供應鏈」。他指出，最後，這項5,500億美元方案的融資對象不是只有美國或日本企業才具備資格，「例如，倘若一家台灣晶片製造商在美國設廠，並使用日本零組件，或產品是根據日本需求量身訂製，那也可以」。但他並未具體指明台灣公司的名稱。

赤澤說，這項投資計畫的股權投資僅約1%至2%，意味著多數資金將以貸款與擔保形式提供。日本將以國營的JBIC與日本貿易保險公司（NEXI）進行這些投資。日本最近修法，讓JBIC能夠提供融資給被認定為對供應鏈至關重要的外國企業。

赤澤被問及白宮聲明指稱「美方將保留90%獲利」時強調，這個數字僅指股權投資相關報酬，在整體金額占比不高。他說，相較於整體協議可避免約10兆日圓（約677億美元）的關稅成本，讓利的損失相對輕微。

日本政府的文件顯示，日方認為美國可取得的九成獲利，將僅限於主要透過JBIC從事投資的獲利，分潤規定不適用於JBIC未參與的計畫。

JBIC在投資海外企業時，常包含日本企業股東，若JBIC承擔10%的投資成本，其餘90%成本由包含日本企業的民間機構負擔，日本官員透露，美方所說的獲得九成獲利，是指給美國民間，而非美國政府。