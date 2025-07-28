蘋果歷來創新每一步...台鏈都在

台灣散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）扮演蘋果啟動iPhone問世18年來首次「冷革命」要角之餘，蘋果歷來或即將發表的眾多創新設計與新產品，如觸控、指紋辨識、人臉辨識、多鏡頭、VR頭盔，甚至是明年即將問世的折疊機等，都有台廠的身影，顯示台廠在蘋果鏈仍扮演舉足輕重的角色。

業界指出，iPhone問世至今已18年，過去多項創新設計都是攜手台廠共同完成，甚至不少技術都是各大品牌智慧手機廠沿用至今，意味台廠的實力備受肯定。例如2007年發表的第一代iPhone，以觸控面板取代傳統按鍵，後續成為全球智慧手機「標配」，當年的幕後英雄，就是勝華、TPK等台廠。

蘋果新產品總是找台廠合作。以市場引領期盼的折疊iPhone為例，包括新日興、兆利、富世達等軸承廠都已具備相關技術，隨時能供應給蘋果，藉此新品揮軍折疊機市場。