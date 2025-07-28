iPhone「冷革命」散熱雙雄利多 上市18年首度導入均熱板

蘋果iPhone 17系列新機問世倒數，業界傳出，因應新機搭載效能更強大的全新A19系列處理器散熱需求大增並縮減機身設計空間，蘋果將啟動iPhone問世18年來首次「冷革命」，破天荒導入散熱效果更強大的均熱板（VC），並找上國內散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）協助供貨，引爆台廠新一波大商機。

這將打破iPhone過往只採用由日商壟斷的石墨片散熱慣例，讓台廠有望在蘋果重要產品線再次取得話語權。這也是雙鴻、奇鋐在輝達AI伺服器大量導入水冷散熱，躍居AI關鍵元件供應商之後，再次「讓全世界看見台灣散熱產業的魅力」。

由於每年iPhone新機出貨量近1億支，散熱零組件需求龐大，加上若能重新掌握蘋果重要產品的零組件話語權，未來亦有希望打入其他蘋果產品供應鏈，助益雙鴻、奇鋐甚大。

業界指出，蘋果在2007年發表首款iPhone之後，憑藉優異的軟硬體整合能力，直到去年發布的iPhone 16系列都採用以石墨烯為材料的石墨片作為主要散熱解決方案，由松下與Kaneka兩家日商寡占供貨。

然而，隨著iPhone 17系列預計搭載效能強大的A19處理器，因具備更快速的AI運算能力，致使原先石墨片散熱已不敷使用，讓蘋果更改慣有設計，首度採用以均熱板散熱為主、石墨片為輔的混合式散熱設計。

目前台廠中，僅剩奇鋐、雙鴻具備量產手機用超薄均熱板的生產線，成為蘋果全力拉攏的新夥伴。陸系散熱廠中，擁有豐沛均熱板產能的業者是蘇州天脈，也將積極爭取訂單。

業界人士表示，相較於石墨片在物理散熱方面有其極限，傳統熱管則因體積過大，不適用於日益輕薄的智慧手機，超薄均熱板不僅結構輕薄較小，散熱係數更遠高於石墨片、傳統熱管，可將熱量快速且均勻地分布到整個板面上，有效地降低局部過熱狀況，提升手機散熱效率。

蘋果預計9月發布iPhone 17系列新機，外界猜測，新機除了搭載A19處理器之外，也將有全新外觀設計的主相機模組，主鏡頭模組將有三顆4,800萬像素鏡頭，前鏡頭則升級為2,400萬像素，強化自拍功能。