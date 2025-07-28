半導體成熟製程陷砍單風暴 聯電、世界、力積電等毛利率有壓

受關稅戰提前拉貨效應告終，加上手機、網通、車用等終端應用復甦不如預期，以及新台幣升值壓力延續等三大負面因素影響，業界傳出，多家一線IC設計大廠下半年大砍晶圓代工廠成熟製程投片量，光是第3季就比第2季銳減二至三成，使得相關晶圓代工廠產能利用率持續下滑，衝擊獲利。

法人指出，半導體成熟製程市況不妙，聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電（6770）毛利率同步承壓。

其中，聯電、世界下半年毛利率恐回測25%，後續可能面臨二成保衛戰，拖累獲利。力積電先前已公布第2季每股淨損0.8元，連續七季虧損，單季毛利率仍為負數，下半年續虧壓力不小。

聯電、世界將分別於30日與29日舉行法說會，現正處於法說會前緘默期。力積電上周則於法說會坦言，上半年因關稅不確定性，加上大陸官方補貼政策刺激消費等二大因素，使得客戶提前投片，但近來客戶投片有所降溫。

業界分析，美國對全球對等關稅將於8月1日上路，晶圓代工廠提前拉貨紅利同步告終。由於當前全球消費市場疲弱，主要晶片廠下半年在手機、網通及車用等終端應用下單力道全面縮手，呈現高度觀望態勢，對成熟製程需求大幅減弱。

尤其車用市場嚴重低迷，重創成熟製程需求，包括德儀、恩智浦及意法半導體等車用晶片大咖紛紛示警市況不佳，更有大廠坦言「無法提供短期展望」，意法半導體也罕見出現虧損，下半年恐因美國對關稅加徵再蒙上一層陰影。

業界並傳出，多家一線IC設計大廠開始大砍成熟製程投片量，第3季會比第2季銳減20％至30％，凸顯這波成熟製程需求修正潮已從德儀等整合元件大廠（IDM）外溢。

隨著大客戶紛紛修正投片量，晶圓代工成熟製程相關代工廠下半年產能利用率可能從上半年的七成附近，降至六成左右甚至更低。

法人分析，產能利用率持續下滑對業者而言，最大的影響就是毛利率跟著修正。其中，聯電今年首季毛利率降至26.7％，下探過去四年來單季低點，雖然第2季有望回溫，但後續將面臨IC設計客戶砍單及新台幣升值等衝擊，壓縮毛利率及獲利。

世界先進方面，今年首季毛利率為30.1％，公司先前已釋出第2季恐跌破三成的看法。受成熟製程整體市況疲弱衝擊，下半年也恐不太妙。至於另一家成熟製程晶圓代工廠力積電則持續面臨虧損逆風。

業界分析，目前半導體業僅剩以輝達為首的AI在支撐需求，使得台積電表現一枝獨秀，沒有吃到AI大單的晶圓代工成熟製程相關廠商則難逃消費性、車用等領域需求不佳衝擊。