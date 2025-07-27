飛機客艙連網 兵家必爭

飛機客艙的無線上網服務將成標準配備，未來可望蓬勃發展，更是衛星通訊一級戰區，過往是老牌衛星公司Inmarsat、Viasat及機上娛樂系統Panasonic Avionics的天下， SpaceX等低軌衛星加入市場，牽動版圖變化。

過往飛機上無線上網服務要價不菲，且多為國際老牌衛星公司Inmarsat、Viasat（Viasat已合併Inmarsat）及機上娛樂系統Panasonic Avionics提供，因衛星通訊費用高，因此飛機無線上網服務並不普及。

現在上網已成為民眾日常必需品，動輒幾小時到十多小時的航程時間，不能上網成為一大痛點，隨著低軌衛星加入市場，可望降低衛星通訊成本，也讓飛機客艙的無線上網服務蓬勃成長，更成為衛星通訊業者的一級戰區。

全球最大低軌衛星營運商SpaceX推出低軌衛星網路服務計畫星鏈（Starlink）後，已涵蓋全球超過110個國家或地區，累計用戶突破600萬戶，更積極拓展政府及企業領域應用，機上無線上網就是一大關鍵。

去年下半年SpaceX業務有重大突破，拿下美國聯合航空公司機上無線上網大單，這讓SpaceX在飛機上的無線上網訂單幾乎翻倍，現在航空客戶包含卡塔爾航空、法國航空、夏威夷航空、JSX航空。

業界人士分析，飛機無線上網服務也成為航空公司貼心服務的關鍵一環，更是競爭優勢之一，也將促進機上無線上網服務愈來愈普及，讓衛星業者積極搶進，也將牽動未來航空上網市場的版圖變化。