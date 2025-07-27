台灣無人機主打非紅供應鏈奏效 上半年出口成長逾7倍

主打非紅供應鏈，無人機台灣國家隊拓銷市場展現成果。根據海關資料，今年前6月無人機出口金額為1189萬美元（新台幣約3.5億元），較去年同期成長7.49倍，又以出口到波蘭居冠。貿協分析，地緣政治變局下，台灣無人機產業憑藉資通訊實力、生產彈性與民主背景，成為歐洲買主新選項。

此外，目前政府也盤點未來4年各部會無人機採購需求，共約5萬架，透過台灣內需動能，創造無人機國家隊更多銷售實績。

根據海關最新出口統計，今年累計前6月台灣無人機出口金額為1189萬美元，和去年同期比較，成長幅度高達749%，前5大出口國依序分別為波蘭、美國、德國、捷克和香港，前5大出口市場占整體比重達97%。

今年上半年出口至波蘭的無人機金額648萬美元，占整體出口比重達54%，遠高於其他出口地區。自去年12月起，台灣無人機整機出口至歐洲的金額明顯增加，顯示台灣廠商正逐步打開歐洲市場。

出口至美國金額為154.9萬美元、排名第2，年增209%；排名第3的德國則為145.8萬美元，和去年同期成長258倍。此外，過去幾年並無台灣無人機出口至捷克的紀錄，不過近期海關數據發現，捷克上半年已位居台灣無人機第4大出口市場，香港則排名第5。

外貿協會表示，全球供應鏈重組與地緣政治變局下，歐洲對軍事安全、資安與關鍵技術的重視。自烏俄戰爭與中東局勢升溫以來，歐盟積極推動供應鏈去中化與民主化，台灣無人機產業憑藉資通訊實力、生產彈性與民主背景，成為歐洲買主積極洽談的新選項。

歐洲無人機需求持續攀升，貿協分析，軍事用途如邊境安全、國土監控與反無人機防衛，加上民生用途，包含農業噴灑、基礎設施巡檢、城市監測，歐洲企業與政府單位正積極尋找可信賴的供應夥伴，為台灣廠商提供切入歐洲市場的最佳時機。

此外，國防部近期宣布將啟動大規模的軍用商規無人機標案，為擴大國內無人機市場需求，政府也已盤點未來4年各部會無人機採購需求，來自教育部、內政部、農業部和經濟部等單位，共約5萬架，待行政院核定計畫後，各部會將編列預算採購。

台灣卓越無人機海外商機聯盟去年9月成立，陸續赴歐洲、日本等國拓銷。產業人士表示，今年上半年的出口實績展現無人機國家隊海外打群架的力量，雖然中國在商用無人機仍有價格優勢，但隨著非紅供應鏈和資安趨勢，台廠可積極打入歐美等國無人機市場。

產業人士指出，台灣無人機聯盟成員涵蓋整機、模組、電池與地面設備，具備高度垂直整合能力，可快速回應採購與交付需求，加上台廠在半導體、晶片、通訊元件與模組等關鍵零組件領域表現卓越，可支援多樣應用需求與創新設計。