全球AI浪潮下 日電信、新創來台助陣 大搶商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全球AI浪潮下，AI WAVE SHOW 2025吸引日本電信業者KDDI及具代表性新創團隊來台助陣，共創跨國合作，搶商機。

IDC（國際數據資訊）全球AI和GenAI支出指南顯示，亞太地區AI和生成式AI（GenAI）軟體、服務及硬體投資支出持續成長，2028年上看1,750億美元，2023至2028年複合成長率（CAGR）高達33.6%。

預估到2028年，僅生成式AI投資就可達到545億美元，CAGR高達59.2%，成長速度更快。

AI WAVE SHOW 2025特別打造國際展區，邀集日本與新加坡等亞太企業與代表性新創團隊進駐，打造技術、政策與國際鏈結兼具的AI專業場域。

AI 日本

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