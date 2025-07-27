AI WAVE SHOW月底登場 人工智慧鏈秀軟、硬實力

亞太區指摽性AI科技應用展會AI WAVE SHOW 2025將於31日在台北登場，串連國內外超過百家AI軟硬體供應鏈廠商，強打AI應用落地，法人看好，不僅台灣AI產業鏈再度推上世界舞台，參展廠商華邦電（2344）、鈺創（5351）、微星（2377）、凌華（6166）、所羅門（2359）、精誠（6214）等將成市場關注焦點。

近期AI熱度不減，行政院更啟動「十大AI基礎建設計畫」，目標2040年帶動超過15兆元經濟產值，創造50萬個高薪就業機會。台灣六大產業公協會更成立「台灣AI機器人產業大聯盟」。

AI浪潮一波接一波，由數發部指導，數位產業署與台北市電腦公會共同主辦的AI WAVE SHOW，將於7月31日至8月2日舉行，要以台灣為世界AI中心，打造亞太區具指標性的AI科技應用展會，主打「連結世界，視覺化未來」，吸引超微、台灣微軟、中華電信、台灣大、微星、神通等近200家廠商參展，展出超過300項產品，預計吸引5萬人次參與。

AI WAVE SHOW要打造智慧移動與教育、健康與生活、金融暨數位行銷、智慧製造等四大垂直領域，更秀出視覺辨識、AI核心與硬體區、語言模型專區、邊緣與雲端運算區等四大展區。

相較過去台灣AI產業鏈已在世界舞台占有一席之地的台積電、鴻海、廣達等，AI WAVE SHOW更強調AI科技、解決方案及應用落地，展現台灣AI鏈從底層硬體到應用整合的AI生態系實力，提供一站式AI解決方案，加速百工百業AI應用落地。

半導體與晶片設計廠超微、華邦電、鈺創積極參展；AI系統有微星、凌華、新唐、緯謙、新漢、凌群、神通、利凌、佐臻秀技術。

AI機器人由所羅門、優必達、偉康打前鋒；中華電信、台灣大、台智雲、意藍、宏碁智通、緯創軟體、叡揚、邁達特、精誠打造AI平台與AI解決方案。