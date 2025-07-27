中小企業永續轉型 標竿學習／智威設計源頭 植入節能DNA

「我們從設計源頭，植入節能減廢的基因，目標是做出不製造垃圾的產品。」智威總經理鍾宇鵬開門見山，講述自家的永續故事。

智威科技誕生於1994年，是一家半導體分離式元件公司，多年來，公司專注於開發新一代二極管，2000年時，智威研發出全球首顆可廣泛用在各行業的「晶片型二極體」（SuperChip），鍾宇鵬形容，這類晶片雖小，卻可應用在每一個充電器與電子裝置上，「同樣一顆晶片，我們用掉的晶圓更少、耗能更低，還能大幅減少封裝廢料。」

提到永續思維的萌芽，得從智威多年前在中國四川的經驗談起，「那時我們去參訪一座鋁工廠，整座廠房就在山裡，青山環繞，但是河水卻是黑的。」鍾宇鵬說。

「當地人告訴我，以前這條河是清澈的，居然蓋了一座廠，整條河就變黑了。」這個場景，讓鍾宇鵬相當震撼，從而催促智威將環保內化於產品設計的起點上。

從製程著手 不製造垃圾

回到台灣，鍾宇鵬在公司舉行了一場發想會，探討的主題就是：「如何從產品設計開始，就能減廢、減能耗？」當時公司鼓勵每位員工都上台發表看法，果然得到了不少好點子。鍾宇鵬表示，當時的起心動念，並不是為了要拿永續獎，而是覺得公司需要對環境、對下一代，來一場真誠的思考。

他直言，智威是一家中小企業，規模無法與大廠相比，但是，公司依然可以從設計源頭創造改變，「我們的優勢在研發，那就從設計製程著手，把每一顆晶片做到最節能。」

在鍾宇鵬的想法裡，永續不是等到產品做完才來補救，而是一開始設計時，就努力做到不製造垃圾。否則，等到產品做出來，就算後端的回收做得再好，也只是亡羊補牢，「設計得當，才是真的不浪費。」

鍾宇鵬說，智威自研的SuperChip晶片，在效能維持甚至提升的前提下，體積與重量都比傳統元件減少69%至92%。

鍾宇鵬說，以一片3吋晶圓為例，傳統製程可產出1,600至2,400顆元件，智威卻能產出3,200顆，當原料使用率提升，也意味著整體能耗、物料用量，以及運輸油耗，都可以同步下降。

鍾宇鵬指出，產品體積變小，運輸成本自然比對手低，連帶製造成本也能逐年下降。例如，智威每出貨50萬顆元件，產品的總重量僅約388公斤，比起同業相同數量的產品，光是省下的紙箱就不知凡幾，更讓智威深信，「把產品設計好，整個產線自然就節能」。

全體總動員 小地方減廢

智威估算，若市場每年出貨3億顆SuperChip級元件，累積省下的電力，相當於一座中型發電廠，「大家或許會說，節省一顆充電器的電力很少，但如果全球都換上我們的晶片，對能源的影響，就不是微不足道了。」鍾宇鵬說。

除了設計，智威在製程與包裝上，處處思考如何「不製造垃圾」。鍾宇鵬說，在傳統半導體製程中，樹脂封裝的浪費驚人，「真正留在產品上的，只有30%。」於是，智威改採一片一片製作的全新工法，將封裝廢料控制在28%以下，源頭減廢效果顯著。「就連電子包材，也要腦筋動一點。」

鍾宇鵬表示，不一定每項ESG措施都要砸大錢，有一些小地方，只要願意多想一步，就能做到。為了從小處減廢，智威多年前就動員全體員工一同集思廣益，從設計、製程、原料，再到管理，一點一滴累積出ESG成果來。

至於外部監管與顧客期待上，智威也走在前頭。早早取得Sony Green Partner、ISO 45001職安與QC080000無害物質管控等國際認證，「客戶要的是認證，但我們做的是落實。」鍾宇鵬說。

差異化競爭 ESG放進產品

鍾宇鵬認為，「最有效的永續，就是把ESG放進產品裡，」他舉例，現在全球多家手機品牌已逐步取消買手機附贈充電器，這對相關零組件廠商來說，無疑是一大挑戰，但智威科技卻仍可靠著節能與極小化設計的優勢，在新興的規範中逆勢突圍。

「本來大家怕通用規格會讓市場萎縮，結果我們反而因為節能、規格高，被更多國際品牌選用。」鍾宇鵬微笑說道。智威成功地將減廢挑戰轉化為成長契機，也讓ESG與「賺錢」攜手併行。