遠傳攜韓影視巨擘CJ ENM Hong Kong 打造華語版《我們的藍調時光》

遠傳旗下子公司米神國際投資製作，攜手韓國影視巨擘CJ ENM Hong Kong共同打造的華語版《我們的藍調時光》，26日於台北隆重舉行開鏡典禮，於8月初正式開拍。遠傳總經理井琪今日出席開鏡典禮，她表示，遠傳「以投代購」力挺本土原創影音內容，打造優質本土內容，華語版《我們的藍調時光》更是遠傳推動跨國影視合作的關鍵里程碑，藉由全球知名IP與跨國製作團隊的專業與投入，將台灣的文化底蘊與情感故事推向國際舞台。

華語版《我們的藍調時光》改編自高人氣韓劇《我們的藍調時光》，斥資2億元台幣，總製作人柴智屏邀集三金團隊，有金鐘視帝周渝民、台北電影節影后張鈞甯與金鐘視后陸弈靜，並由金鐘編劇林子平執導、金鐘攝影李清廸掌鏡，拿過金馬、金曲、金鐘的音樂人侯志堅負責配樂。華語版內容延續原作溫暖療癒的基調，融合台灣在地文化與人文風情，打造屬於台灣觀眾的「藍調時光」。

CJ ENM除提供版權並參與投資與全球發行，更派遣韓國製作人深度參與，與米神團隊密切合作，展現跨國製作的高度誠意與專業，也為台灣影視開創跨國合作的新典範。原版由李炳憲、申敏兒、金宇彬、韓志旼等知名演員主演，以濟州島為背景，透過多線敘事描繪平凡人物的生活與情感，播出後於韓國及全球皆獲得高度好評與共鳴。

井琪表示，遠傳的願景是「生活有遠傳 溝通無距離 人生更豐富 地球更永續」，「人生更豐富」當然包括優質的通訊與數位服務，而遠傳friDay影音在國家通訊傳播委員會（NCC）調查中連續第三年榮獲本土OTT平台付費訂閱第一名，也連續四年獲得文策院調查的「本土OTT平台付費使用率」冠軍。

井琪強調，在既有基礎之下，遠傳一方面「以投代購」力挺本土原創影音內容，打造優質本土內容，華語版《我們的藍調時光》不僅是影視領域的創新，也是遠傳推動跨國影視合作的關鍵里程碑，藉由全球知名IP與跨國製作團隊的專業與投入，將台灣的文化底蘊與情感故事推向國際舞台。

遠傳表示，近年積極推動「以投代購」策略，扶植本土影視內容進軍國際市場，成果斐然。近期代表作包括7月20日於多個國內外OTT平台同步上線的跨國實境綜藝節目《出去一下》，以及創下全球票房佳績的台日合製電影《青春18x2通往有你的旅程》。即將於日本舉行全球首映的《Dear Stranger》，更是遠傳實踐本土內容國際化承諾的堅定承諾。

遠傳表示，《出去一下》遠赴紐西蘭拍攝，集結韓國大勢女團i-dle葉舒華、好萊塢新星新田真劍佑、亞洲男神許光漢、泰國人氣CP Mile & Apo及金馬影后桂綸鎂等國際卡司，由陳柏霖與黃宣聯手主持，預期將掀起全球觀眾熱烈迴響。《青春18x2通往有你的旅程》則在全球票房突破5.6億台幣，而《Dear Stranger》由日本影帝西島秀俊與台灣影后桂綸鎂主演，預計今秋於日本舉行全球首映。遠傳亦正與文策院、CJ ENM等國際影視巨擘籌組影視基金，致力成為台灣原創內容邁向全球市場的關鍵推手，讓世界看見台灣影劇內容的力量。