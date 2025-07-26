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美製晶片末日？英特爾：若無客戶 考慮取消14A開發

聯合報／ 編譯黃淑玲鐘惠玲簡永祥／綜合報導

英特爾（Intel）廿四日表示，最新的十八Ａ（一點八奈米）先進製程進展順利，但下一代的十四Ａ（一點四奈米）製程將根據已確認的客戶承諾打造，首次警告若找不到外部大客戶，將考慮取消十四Ａ與後續先進晶片製程的開發。專家解讀這可能象徵美國製造晶片的「末日」來臨，勢將更仰賴台積電

英特爾執行長陳立武表示，十八Ａ製程正邁向下半年量產，這是「首要之務」，進入量產後有助吸引外部的晶圓代工客戶，「給美國政府等重要的英特爾十八Ａ製程客戶交代」。

他也說，將根據已證實的客戶承諾，投資下一代的十四Ａ製程，暗示除非吸引外部客戶興趣，否則不會投資。他指出，十八Ａ製程的問題之一就是少了和外部客戶的緊密合作，而十四Ａ製程的前景會優於十八Ａ，正是讓潛在客戶參與十四Ａ製程的開發，並提出回饋意見。

Wedbush證券分析師布萊森指出，若找不到人投資就要放棄十四Ａ製程，這個想法是個大問題。晶片業分析機構Semianalysis也說，「英特爾這家孕育摩爾定律的公司，正首度評估能否維持領先優勢」，「那麼，我們可能永遠要討論台積電的壟斷，以及美國製造半導體永遠死去」。

不過，也有業界人士認為，不必過度悲觀解讀，這應是英特爾將本求利，更加務實面對擴展晶圓代工業務的計畫，不能只顧著埋頭開發技術。

就在英特爾考慮取消十四Ａ與後續先進晶片製程開發的同時，日媒則報導，台積電可能將日本熊本二廠的投產時間延至二○二九年上半年，比原規畫延遲一年半。

台積電供應鏈業者則透露，熊本二廠原先規畫切入七／六奈米先進製程，然而，需要先進製程的日本客戶並不多，雖然日本政策大力提倡人工智慧（ＡＩ）自主計畫，但受到來自中國大陸強大的內捲競爭，不僅車用晶片市況不佳，ＡＩ晶片推進速度也嚴重落後，才是台積電熊本二廠決定推遲至二○二九年上半年的主要關鍵。

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