放眼先進製程市場 台積仍是一個人的武林

台積電（2330）先進製程的進展，放眼市場，持續上演「一個人的武林」。台積電先前已表示，2奈米製程今年下半年量產，預期量產曲線將與N3製程相似。台積電最先進的A14製程技術開發按計畫進行且進展良好，預計2028年量產，且後續針對A14製程持續強化，包括2029年推出採用超級電軌的方案。

台積電近日提到，預期在智慧型手機與高效能運算（HPC）應用的推動下，2奈米製程技術在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量將高於3奈米和5奈米的同期表現。2奈米製程相較於N3E製程，在相同功耗下，速度增加10％至15％；或在相同速度下，功耗降低達25％至30％，同時晶片密度增加大於15％。

台積電已規畫後續推出N2P製程技術，標榜N2P在N2製程的基礎上，具備更佳的效能及功耗優勢。N2P將為智慧型手機與HPC應用提供支持，規畫於2026年下半年量產。

依照台積電的製程發展藍圖，後續將推出採用超級電軌（SPR）的A16製程。相較於N2P製程，A16在相同功耗下，速度增快8％至10％，或在相同速度下，功耗降低15％至20％；晶片密度提升7％至10％。A16製程是具有複雜訊號佈線及密集供電網路的HPC產品最佳解決方案，按計畫將於2026年下半年進入量產。