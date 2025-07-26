英特爾擬放棄14A先進製程 專家：象徵美製造晶片末日來臨

晶片大廠英特爾（Intel）24日表示，最新的18A先進製程進展順利，但下一代的14A製程，將會「根據已確認的客戶承諾打造」，首次示警若找不到外部大客戶，將考慮取消14A製程與後續先進製程的開發。

相關消息在英特爾財報利空之餘震撼市場，公司股價在美股25日早盤跌逾8.5%。

晶片製造商先進製程時程比較

專家解讀，這象徵美國製造晶片的「末日」來臨，晶圓代工業務勢必將更仰賴台積電（2330）。但也有業界人士認為，不必過度悲觀解讀，這是英特爾更加務實面對擴展晶圓代工業務，不能只顧開發技術，也要依照需求調整腳步。

英特爾執行長陳立武強調，18A製程下半年量產，這是「首要之務」，進入量產後有助吸引外部的晶圓代工客戶，「給美國政府等重要的英特爾18A製程客戶交代」。

陳立武提到，正與大型外部客戶緊密合作，從零開始投入開發Intel 14A製程節點。將根據已確認的客戶承諾，投資下一代的14A製程，暗示除非吸引外部客戶興趣，否則不會投資，「我不相信你打造了、訂單就會來的信念」，「我們顯然從18A的錯誤學到相當多教訓，現在能應用在14A」。他指出，18A製程的問題之一就是少了和外部客戶的緊密合作，14A製程的前景會優於18A，正讓潛在客戶參與14A製程的開發，並提出回饋意見。

英特爾提出10Q申報文件，指出若無法確保重大的外部客戶且達成英特爾14A的重要客戶里程碑，「在此情況下，我們可能暫停或終止對14A與後續技術節點的研發」，改為在2030年前都繼續以18A與相關技術製造晶片，若不推進14A製程，可能採用外部晶圓代工廠。