日媒：台積熊本二廠 延後一年半投產

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導

根據日刊工業新聞昨（25）日報導，台積電（2330）在日本熊本縣菊陽町興建的第二座晶圓廠，投產時程將較預定時程延後一年半，從原訂的2027年底延至2029年上半年。

台積電於今年稍早時被問及熊本二廠進度時，曾提及當地交通堵塞問題，台積電董事長魏哲家還親自去體會交通狀況，並直言一廠設立對當地交通已造成影響，必須先改善相關情況。

根據日媒報導，熊本二廠的最新規畫，工程將延遲至2025年下半年啟動。熊本一廠已於2024年底量產，主要生產12奈米至28奈米製程的車用邏輯晶片與影像感測器。日本是台積電海外布局的一環，而該公司此前承諾在美國投資擴產。此次的延遲反映地緣政治與基礎建設挑戰，正影響全球半導體供應鏈重組步調。

熊本廠進度延後的傳聞不斷，台積電在最近一次法說會中提及日本廠區進度時，強調第二座特殊製程晶圓廠的營造工程訂於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施的就緒情況，而晶圓廠的量產計畫將依客戶的需求及市場狀況而定。

熊本廠區隸屬於台積電日本子公司JASM，台積電持有JASM約86.5%股權。日本政府對JASM熊本一廠補助最多達4,760億日圓，二廠補助規畫最高將達7,320億日圓，等於最高共將補助超過1.2兆日圓。台積電創辦人張忠謀當時在JASM熊本一廠開幕典禮上致詞表示，相信JASM能進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體帶來新一波復興。

日本 台積電 晶圓廠

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