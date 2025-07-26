台達電斥資72億 印泰擴產

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）昨（25）日晚間公告，在印度及泰國等地投資合計逾72億元擴充產線。在關稅變數下，台達電中長期布局持續擴大全球製造、以因應地緣政治挑戰。

台達電昨天代子公司泰達電（DET）公告董事會決議，擬增資DELTA ELECTRONICS INDIA（印）MANUFACTURING PRIVATE LIMITED約12.12億盧比（約新台幣4.12億元），充實子公司營運資金；代子公司Delta Electronics Thailand（泰國）Public Company Limited公告資本支出2.01億美元（約新台幣59.7億元），主要為擴充產能，以及以3,010萬美元（約新台幣8.94億元）向關係人取得機器設備。

另外，台達電原計畫以不超過1,600萬歐元（約新台幣5.6億元）取得位於斯洛伐克特倫欽區內姆紹瓦市鎮之部分土地，因買賣雙方契約約定條件無法達成，雙方合意終止合約。

台達電財報顯示，連續四年資本支出維持逾200億元高檔水準，主要在泰國、印度、台灣、中國大陸等地持續擴增產能，台達電2024全年資本支出首度突破300億元大關、達368億元，改寫新猷，今年資本支出仍維持逾300億元水準。

目前台達電的大陸產能占比約五成，近年積極加碼泰國、印度等地。台達電董事長鄭平日前表示，台達電全球產能據點已相當完整，目前沒有計畫在新的製造區域擴產。

鄭平坦言，關稅戰對下半年營運影響還不知道，可能很差或很好，取決於生產調度能否靈活應變以爭取更多訂單及市占率。

他表示，整體而言，對中大型企業還好，可以一直配合客戶及政策調整，對中小企業影響較大，包括現金流等，不過這些都是短期影響，今年台達電營運目標沒有改變，中長期建置目標也不會調整。

台達電 新台幣 資本支出

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