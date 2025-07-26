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錯失AI商機…英特爾上季虧損 將繼續「節流」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
晶片大廠英特爾（Intel）上季營收與本季營收展望都比市場預期稍好。美聯社
晶片大廠英特爾（Intel）上季營收與本季營收展望都比市場預期稍好。美聯社

晶片大廠英特爾（Intel）上季營收與本季營收展望都比市場預期稍好，將繼續「節流」，包括持續裁員、取消歐洲晶圓廠計畫、放慢俄亥俄州晶圓廠的建廠進度，但獲利和毛利率都不如預期，警告可能放棄下一代的14A製程，繼續錯失AI商機，使股價黯淡無光。

英特爾第2季營收約與去年同期持平，為129億美元，高於分析師預期的120億美元，淨損29億美元或每股0.67美元，不如市場預期的獲利0.01美元，經調整後毛利率年比陡降9個百分點到27.7%，也低於預估。

英特爾財報重點
英特爾財報重點

上季涵蓋個人電腦（PC）晶片的客戶運算事業群營收年減3%至79億美元，資料中心與人工智慧（AI）營收年增4%至39億美元，晶圓代工營收年增3%至44億美元，都高於預期。

財務長辛斯納表示，上季需求強於預期，坦承部分需求可能源於消費者和企業為規避關稅的提前搶購潮。目前晶片和PC都豁免於美國總統的關稅措施，但川普政府8月1日可能實施更高的對等關稅、公布半導體關稅稅率，加重英特爾下半年的營運壓力。

英特爾預期，本季營收將介於126億-136億美元，中位數131億美元，高於分析師預估，但預料本季經調整後將損益兩平，毛利率將季增6.3個百分點，都遜於預期。

英特爾執行長陳立武宣示將繼續節流，今年底前將縮減員工人數到7.5萬人，暗示今年會再裁員2.5萬人，幅度超過20%。

他連續宣布多項減支措施，包括取消德國和波蘭的建廠計畫、把測試和組裝營運整併到越南和馬來西亞工廠，並將放慢俄亥俄州晶圓廠的建廠腳步，表明「不再有（投資的）空頭支票，每一筆投資都要符合經濟邏輯」。

辛斯納也說，明年將縮減資本支出，英特爾還沒準備好發表AI相關設備，目前聚焦於開發還沒被完全觸及的市場領域。

營收 晶圓廠 英特爾

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