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台達今啟用智能製造創新中心 再攜輝達蓋虛實整合學習中心

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台達今日宣布啟用「台達智能製造創新中心」。圖／台達電提供
台達今日宣布啟用「台達智能製造創新中心」。圖／台達電提供

台達今（25）日宣布啟用「台達智能製造創新中心」，因應全球分散製造、集中管理趨勢，台達領先業界打造工業自動化實機驗證與教育訓練的重要基地，提供上機訓練、測試與認證一站式服務。台達總裁暨營運長張訓海表示，「台達長期深耕智能製造的研發與應用，本中心致力於推動製造升級、技術交流和實作驗證，同時也是台達工業自動化技術與合作策略的重要里程碑」。

今天台達也宣布與輝達（NVIDIA）建立合作夥伴關係，在該場域共同建置「台達NVIDIA虛實整合學習中心」，呼應數位雙生(Digital Twin)、人工智慧（AI）模型應用趨勢，開設虛實整合訓練課程，教學從單機、整線到整廠的軟硬體整合應用，未來也將導入針對NVIDIA Omniverse數位雙生平台的培訓資源，可望與設備終端用戶、系統整合商深度合作。開幕典禮邀集近百位產官學界代表共襄盛舉，在當今多變的全球局勢中，為台灣深具實力的電子製造業、半導體業，注入智慧轉型新動能。

張訓海今天指出，很榮幸跟NVIDIA進一步締結合作夥伴關係，透過教育訓練課程，讓AI技術實現數位雙生應用。在現今快速變動的時局中，期盼透過自身深厚的製造經驗，協助電子及半導體業夥伴打造高效能的機台與產線規劃方案，可快速複製至新製造基地，加速產品上市時程，提升製造全球化布局速度，以應對新時代挑戰。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，「製造業在邁向智能化的過程中，面臨許多考驗，像是導入新機台至既有產線需反覆測試，以及學習新軟體應用也需投入時間與資源。『智能製造中心』以實機設備打造擬真產線環境，驗證新技術的效能和產品適用性，並透過教育訓練與產業鏈攜手共創智能化未來。」

台達智能製造中心位於台達中壢六廠，占地約150坪，呈現完整的單機與整線解決方案，包含3D戰情中心掌握設備數據、綜觀運作狀況；還有上機操作訓練、樣品試產與調試驗收，縮短校機導入時間與開線週期；亦展示Line Manager產線聯網平台及數位雙生技術DIATwin的應用場景，涵蓋單機、整線到整廠的虛實整合應用，進一步建立模組化、可複製產線，結合數位管理，迅速布局全球製造。

另外，「台達NVIDIA虛實整合學習中心」打造實境模擬情境，透過系統化、分級制的培訓課程及工作坊，學習解決從設計產線到投入量產的痛點。

台達解釋，課程設計會概括數位模擬與AI模型應用，包含新產線導入、製程配方優化、生產管理等，亦將規畫針對NVIDIA Omniverse與Isaac Sim應用的相關課程，聚焦數位雙生與機器人設備模擬，帶領學員探索AI應用的最新趨勢與實務技術。台達期待成為產業鏈夥伴的關鍵助力，打造高度可複製的智能製造解決方案，加速產業升級轉型。

AI NVIDIA

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