台達電斥資逾72億元衝全球布局 擴充泰國產能並增資印度子公司

台達電（2308）晚間代子公司DET公告董事會決議擬增資DELTA ELECTRONICS INDIA MANUFACTURING PRIVATE LIMITED約12.12億盧比（約台幣4.12億元），以及代子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited公告資本支出2.01億美元（約台幣59.7億元），主要為擴充產能。

同時台達電也代子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited公告以3,010萬美元（約台幣8.94億元）向關係人取得機器設備。

台達電原計畫以不超過1,600萬歐元（約台幣5.6億元）取得坐落於斯洛伐克特倫欽區內姆紹瓦市鎮之部分土地，惟因買賣雙⽅所簽訂之契約約定條件無法達成，因此，雙⽅合意終止合約。