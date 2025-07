中華電信投資台劇走向國際 《山忌 黃衣小飛俠》進軍國際影壇

電信龍頭中華電信(2412)積極投資台劇,並走向國際,《山忌 黃衣小飛俠》進軍國際影壇,除在加拿大舉行國際首映,海外版權亦持續熱賣,陸續打入越南、泰國、寮國、柬埔寨、馬來西亞、汶萊,攜手公共電視及瀚草文創投資旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》入圍韓國全球OTT大獎。

中華電信表示,持續力挺台灣影視產業,與多位合作夥伴共同投資的台灣鄉野傳說改編驚悚電影《山忌 黃衣小飛俠》,在台灣上映首周開片票房亮眼,更進軍國際影壇,日前入選第29屆加拿大奇幻影展(Fantasia International Film Festival),將角逐NEW FLESH競賽單元的「最佳首部長片獎」(New Flesh Award for Best First Feature)。

此外,中華電信指出,《山忌 黃衣小飛俠》,將於加拿大蒙特婁舉行國際首映與觀眾見面,是邁向國際舞台的重要一步,海外版權亦持續熱賣,8月起在越南、泰國、寮國、柬埔寨、馬來西亞、汶萊陸續上映,將富含神秘色彩的台灣山林傳說推向世界。

中華電信也攜手攜手公共電視、瀚草文創投資的旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》,中華電信指出,《The Outlaw Doctor 化外之醫》入圍韓國釜山國際影展主辦的全球OTT大獎(Global OTT Awards)的「最佳亞洲內容」、「最佳編劇」兩項大獎。

中華電信表示,本劇開創國際犯罪醫療類型台劇先例,結合醫療、犯罪、移工等社會議題,由金鐘、金馬製作團隊跨國徵選演員與拍攝,全片對白有高達六成以上為英語與多國語言,打造國際級製作規格作品,成功讓台劇躍上國際舞台,與全球頂尖的作品共同角逐金獎榮耀。