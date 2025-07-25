中華電信投資台劇走向國際 《山忌 黃衣小飛俠》進軍國際影壇

電信龍頭中華電信（2412）積極投資台劇，並走向國際，《山忌 黃衣小飛俠》進軍國際影壇，除在加拿大舉行國際首映，海外版權亦持續熱賣，陸續打入越南、泰國、寮國、柬埔寨、馬來西亞、汶萊，攜手公共電視及瀚草文創投資旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》入圍韓國全球OTT大獎。

中華電信表示，持續力挺台灣影視產業，與多位合作夥伴共同投資的台灣鄉野傳說改編驚悚電影《山忌 黃衣小飛俠》，在台灣上映首周開片票房亮眼，更進軍國際影壇，日前入選第29屆加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival），將角逐NEW FLESH競賽單元的「最佳首部長片獎」（New Flesh Award for Best First Feature）。

此外，中華電信指出，《山忌 黃衣小飛俠》，將於加拿大蒙特婁舉行國際首映與觀眾見面，是邁向國際舞台的重要一步，海外版權亦持續熱賣，8月起在越南、泰國、寮國、柬埔寨、馬來西亞、汶萊陸續上映，將富含神秘色彩的台灣山林傳說推向世界。

中華電信也攜手攜手公共電視、瀚草文創投資的旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》，中華電信指出，《The Outlaw Doctor 化外之醫》入圍韓國釜山國際影展主辦的全球OTT大獎（Global OTT Awards）的「最佳亞洲內容」、「最佳編劇」兩項大獎。

中華電信表示，本劇開創國際犯罪醫療類型台劇先例，結合醫療、犯罪、移工等社會議題，由金鐘、金馬製作團隊跨國徵選演員與拍攝，全片對白有高達六成以上為英語與多國語言，打造國際級製作規格作品，成功讓台劇躍上國際舞台，與全球頂尖的作品共同角逐金獎榮耀。