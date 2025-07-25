台達電8月打造人形機器人實驗室 偕輝達啟用智能製造創新中心

台達電（2308）將於8月打造人形機器人實驗室，率先在自有製造工廠場域測試，搭配數位雙生平台（Digital Twin），從工業機器人跨入協作機器人，再往人形機器人探索智慧製造未來應用，他也預期智慧製造及物流將很快有相關應用。談到台灣供應鏈機會，台達電則認為面對中國大陸競爭，台廠一定得做的很「專」。

台達電25日宣布啟用中壢6廠內150坪「台達智能製造創新中心」，以及與輝達（NVIDIA）共同建置的「台達NVIDIA虛實整合學習中心」，以因應數位雙生(Digital Twin)、AI模型應用趨勢。

台達電總裁張訓海表示，台灣、大陸、泰國等地都將設立創新中心，團隊遍及亞洲及墨西哥以服務台商及國際客戶，因應台達電自研OT設備導入客戶時，配合需求提供數位雙生工廠的操作及測試。

台達電並將於10月開設虛實整合訓練課程，教學從單機、整線到整廠的軟硬體整合應用，未來也將導入針對NVIDIA Omniverse數位雙生平台的培訓資源。不過談到數位雙生，台達電表示，目前客戶都還在做虛實整合測試，探索如何導入技術，故還難以論及導入率如何。

台達電表示，智能製造是當前客戶關注的焦點，這已超越單純的自動化或用機器替代人力，客戶更注重軟體整合與設備聯網，為此2024年成立智能製造軟體新事業發展部，目前有上百位軟體研發人員投入數位雙生軟體開發。

台達電自研工業機器人（工業手臂），近期也跨入協作型機器人，針對智慧製造領域，未來也將投入人形機器人系統開發。機電事業群總經理劉佳容表示，協作機器人在搬運物流場域相當好用，可以跟人協作，未來若雙臂甚至三臂協作機器人裝在AMR（自主搬運車）上，就等於「人坐在輪椅上」，只要工廠地面平坦就可以滿足許多工廠需要任務。

劉佳容指出，但若工廠環境特殊，地面不是平的，可能就會用到雙足，甚至三足或四足，這時候就會做成人形機器人，在可以控制的環境如智慧工廠或物流領域應用，生活家庭則將面臨更多法規限制。

而在智慧工廠內，人形機器人究竟扮演什麼功能？劉佳容指出，可以想見是現行自動化設備很難做好，人工業務還很難被替換的環節，他舉例，AI伺服器機櫃安裝需需要鎖上百個螺絲、拉線，目前多靠人工，未來這塊任務很可能就可靠人形機器人完成。

不只是台達電看好商機，外電日前也報導，鴻海（2317）旗下FII也計畫與 NVIDIA 洽談，於美國休士頓的新 AI 伺服器工廠導入人形機器人，預計於 2026 年首季投入生產，同時傳言鴻海將於今年11月科技日發表雙足跟輪型人形機器人。

由於台達電本身有龐大製造資源，劉佳容表示，協作機器人是跨入人形機器人的樓梯（上台階），未來台達電也將優先將人形機器人系統在自家場域內測試。

對於中國大陸人形機器人供應鏈崛起，劉佳容坦言「很強」！他表示，由於中國大陸政府帶動創造需求拉動，大陸供應鏈從模組到終端不僅家數多，從關節、大腦、小腦、電池供應都十分完整，他評估將會跟電動車競爭格局類似，面對這樣狀況，台廠必須「做得更專、更精」才有辦法競爭。