林之晨公布「Jamie’s CEO Fellow」新計劃 將傳授畢生功力

台灣大哥大（3045）總經理林之晨今日在社群平台上公布新計劃，林之晨表示，「Jamie’s CEO Fellow」，公開徵選一名我的 CEO Fellow，將傳授大企業CEO的畢生功力。

林之晨表示，將在未來一年，投入50個小時，提供Work Shadow、1:1 Coaching等Mentoring Sessions，把我作為一個大企業CEO的畢生功力，都傳授給你，如果你是正在帶領中、大型企業成長、升級、轉型的 CEO，想跟我一起學習，把領導人工作做得更好，歡迎來當我的 Fellow。

林之晨也回想，自2019年4月1日接任台灣大CEO以來，已經完成第六年份的CEO工作，這一年過得非常紮實，持續鞏固電信本業的同時，深耕文化、組織能力的升級，在策略投資的助攻下，電信新事業與科技電信事業，也都按照計畫發展。能跟一個優秀的團隊一起工作，真是非常幸福的事情。

林之晨細數六年級的重大里程碑，5G台灣隊（台灣大哥大合併台灣之星）；舉辦第二屆台灣大 D.E.E.P. Tech Day；正式戰略入股台灣資訊服務龍頭精誠，成為最大單一法人股東；與 Vantage 在桃園共同合作打造裝置容量高達 25MW、支援頂尖算力與最新液冷技術的國際級 AIDC 資料中心；啟動「超人計畫」，目標在三年內讓絕大多數同仁成為 AI 高手。

財務部分，林之晨更強調，2024Q2至2025Q1這一年期間，台灣大繳出亮眼的財務表現，總營收較前一年成長5.6%，來到1,993億，再度寫下歷史新高，也即將挑戰2,000億大關。其中，電信營收達到破紀錄的856億，成長14.2%，momo營收為1,121億，也是新高，不過成長放緩到1% ，換言之，總營收的成長，幾乎全由電信擔綱。

林之晨強調，1,993億總營收，也非常接近老大哥C社（中華電信）的數字。換言之，過去這六年，在營運規模上，台灣大已經從二軍衝上一軍。如同我在三、四年級心得文分享，我帶領台灣大的其中一個重點，就是放大規模，因為先有規模才有平台，如今很高興跟大家分享，這個工作已經來到一個重大里程碑。

林之晨歸納，台灣大電信事業過去這一年來加速成長，除了來自併購案的無機成長動能，在有機方面，也有我們的SGF與Telco+兩大核心策略持續輸出動能。

林之晨表示，SGF = Sustainable Growth Foundation 是台灣大電信本業的核心策略，面對人口不成長的大環境、電信受特許執照限制不易跨國的特質，策略上應專注在既有用戶的經營，尤其併購台星後，總客數已突破千萬。基於超 5G 的長線（Grit）、天賦（Gifts）、集團綜效（Group）、環境永續（Green）思維，從客戶的需求出發，設計獨門電信產品，以求持續提升 ARPU、降低退租率，建構永續成長根基。

在本業永續成長的基礎上，林之晨指出，台灣大電信的第二層策略是 Telco+，基於經營電信事業所積累的 AI、資安、通訊網路、千萬用戶、帳單、品牌、數據、虛實體通路等「天賦」，去發展為各式服務，賦能企業客戶的轉型升級，我稱為 Gift-as-a-ServIce，也就是「天賦即服務」。在六年級期間，Telco+事業營收成長 6.1%，也有穩健表現。

最後林之晨強調，台灣大科技電信航母正在加速航行，我們的科技戰機也在高速升空，如果你想跟我們一起工作，歡迎加入包括 台灣大哥大、momo、精誠資訊、台灣大寬頻、USPACE、WeMo、回歸線娛樂、魔競娛樂、富邦能源、AppWorks、Aiworks 等航母群中的優質企業。台灣大加油！ 台灣大成功！！！