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遠傳前進亞洲生技大會 分享以科技力打造次世代醫療服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2025亞洲生技大會（BIO Asia–Taiwan 2025）於台北南港展覽館登場，匯聚全球生醫領域專家與產業領袖，共同探討未來發展趨勢，電信業者遠傳資訊長胡德民受邀參與25日登場「數位健康」創新論壇，並以「5G與物聯網驅動的智慧健康解決方案（5G and IoT-Driven Smart Health Solutions）」為題，分享遠傳（4904）如何透過5G、AI與雲端技術推動台灣醫療數位轉型。

遠傳表示，身為是本次論壇唯一受邀電信業者，展現遠傳在智慧健康領域的領導地位。

胡德民指出，隨著國人壽命延長，加上少子化趨勢加劇，預計今年65歲以上人口比例將正式突破兩成大關，象徵台灣正式邁向超高齡社會，可預見長照、失能照護需求將持續增加，為提升醫療照護資源可近性和效率，遠傳率先投入打造「5G遠距診療平台」，打破距離的限制，透過科技賦能公共健康。該平台今年更榮獲有台灣產業創新奧斯卡獎之稱的「經濟部國家產業創新獎」，創下該獎項設立十八年來，首度由電信業者獲獎的紀錄。

遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術為基礎，自主研發「5G遠距診療平台」，並率先用以解決偏鄉民眾就醫難題。在2020年5G開台前夕，遠傳在衛福部及多家醫學中心支持下，於台東大武、海端偏鄉衛生所先後建置台灣首批5G遠距診療據點，讓偏鄉民眾也獲得和教學醫院相同品質的遠距專科會診醫療服務，免去城鄉往返不便。迄今遠傳5G遠距診療已涵蓋全台共15縣市、57鄉鎮，服務近7萬人次。

隨著《通訊診察治療辦法》與時俱進，遠傳表示，從2024年7月起協助各大醫療院所推出視訊門診，已有超過190家醫療機構申請，並有超過330間虛擬診間陸續開診，並投入在宅急症照護計畫，讓行動不便、罹患慢性病民眾，在家就能享有優質的醫療服務，減去往來交通的成本和折騰，提升病患醫療品質，也舒緩醫療院所人流。

為加速醫療院所銜接次世代醫療照護系統，降低數位轉型門檻，遠傳指出，「5G遠距診療平台」採雲端訂閱、以量計價的彈性模式，節省繁瑣且高昂的硬體維護成本，並為基層醫療機構需求量身打造了全新的「Health健康+ 遠傳Cloud HIS」雲端醫療資訊系統，能一站掌握病患生理數據及電子病歷，提升醫師診療效率。同時，遠傳「5G遠距診療平台」也是國內少數能以單一雲端平台串連22家大型醫院、7種以上跨專科醫療服務，打造連續式醫療照護服務。

2025亞洲生技大會（BIO Asia–Taiwan 2025）由台灣生物產業發展協會與全球生物協會共同主辦，年度主題為「生技產業下一波機會浪潮（Next Wave of Biotech Opportunities）」，旨在促進生醫科學領域的國際及跨域交流合作與商業發展。25日登場的「數位健康」創新論壇，由台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、亞洲生技大會主席李鍾熙、宏碁（2353）集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮共同主持。

5G 遠傳 雲端平台

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