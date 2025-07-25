鴻海子公司再砸6.9億元 注資美國電動車事業

鴻海今天晚間公告，子公司Foxconn EV Technology Inc.再增資FoxconnEV System LLC，交易金額2340萬美元（約新台幣6.9億元）。鴻海指出，此次增資主要目的為長期投資。

Foxconn EV Technology是鴻海集團在海外布局電動車事業的重要公司，2021年11月鴻海與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，Foxconn EVTechnology是投資主體。

根據鴻海年報，Foxconn EV Technology和FoxconnEV System LLC分別在2021年10月和11月，於美國俄亥俄州設立。

鴻海先前表示，今年電動車事業可明顯進展，第4季在美國市場與品牌客戶合作，推出Model C美國版電動車。

鴻海與裕隆合資的鴻華先進在6月下旬表示，ModelC美規版正在美國實地驗證，預計今年底完成開發作業。

在北美廠區規劃，鴻海指出，美國俄亥俄州電動車廠區和美國各廠區產能，會視客戶需求快速調整。