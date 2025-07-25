經部：鴻海和碩等大廠進駐亞灣 估3年促投資達77億

為推動亞灣2.0方案，經濟部表示，去年成功吸引鴻海、和碩、友達、晉泰等ICT大廠落地，預計3年內以大帶小偕同91家生態系夥伴在地研發，促成在地投資達新台幣77.5億元，帶動智慧科技海外輸出產值35.2億元。同時，促成產業投入培訓6125位AI人才。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，在國際級ICT業者引領下，高雄亞灣具備AI算力基礎能量，逐步發展為台灣AI產業的核心引擎，成為推動「人工智慧之島」願景的重要支點。未來將持續運用政策工具引導AI企業進駐，深化技術驗證與跨域應用，塑造高雄亞灣成為AI新重鎮。

產發署表示，鴻海3年內投資60億元於高雄亞灣設立AI算力中心與軟體研發中心，與NVIDIA及高師大合作培訓360位AI人才，並與高市府合作打造城市級生成式AI服務平台「CityGPT」，預計3年內海外輸出墨西哥及東南亞等國，並創造產值達9億元。

為擴大在台研發量能，產發署表示，和碩預計3年內投資7億元在亞灣成立在台第2研發中心，與高雄科技大學合作培訓400位AI相關人才，瞄準南部傳產導入AI需求市場，研發5G、自動化相關科技應用。

此外，和碩與當得科技合作針對金屬元件光學檢測痛點，運用生成式AI大量生成瑕疵圖面，回饋成為自動光學檢測（AOI）訓練素材，提高AOI訓練速度80%，瑕疵檢出率提高至99%。另在5G專網解決方案拓銷方面，今年4月也攜手印尼電信商Telkomsel於巴淡島落成5G智慧工廠，預計海外輸出商機可達10.4億元。

產發署表示，友達以高雄亞灣作為輸出海外市場的研發維運服務中心據點，未來將透過集團內訓、邀請業界專家講座分享，及與南部在地大專院校合作專班，培訓365位AI人才。並將與馬光中醫研發AI舌象特徵還原與脈波參考，輔助醫師即時儲存資料，減少主觀誤差並加速診斷，每位病患平均看診時間縮短25%，解決方案將持續輸出越南、泰國、日本等地，帶動海外產值9億元。

產發署表示，晉泰以高雄鴻明碼頭作為示範場域，攜手國際大廠思科（Cisco），預計2年投資5億元於亞灣設立「AIoT生態系發展基地暨研發中心」，目標將高雄港打造成AIOT智慧港示範基地，透過數位孿生技術實現港務營運智慧化，包含能耗使用最佳化、資安防護與應用AI視覺辨識提升整體港區運作的流暢性及安全性。