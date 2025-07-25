當台灣大總經理滿6年 林之晨：年營收挑戰2千億

台灣大哥大總經理林之晨任職屆滿6年，今天透過臉書指出，台灣大近一年營收成長5.6%，至新台幣1993億元，再度寫下歷史新高，也將挑戰2000億元大關，他並首度公開啟動Jamie’s CEO Fellow計畫，親自擔任導師，開放企業界CEO申請。

林之晨今天在臉書發布任職6年心得，並揭示新計畫Jamie’s CEO Fellow，公開徵選一名CEO Fellow，他將會在未來一年投入50個小時，提供Work Shadow、1對1 Coaching等指導課程，「把我作為一個大企業CEO的畢生功力，都傳授給你」，招手正在帶領中、大型企業成長、升級、轉型，想把領導人工作做得更好的CEO。

林之晨在2019年4月1日接手台灣大哥大CEO，因此在繳出2025年第1季營運成績時，也完成第6年的CEO工作。

他指出，台灣大去年完成重要任務，包括2家電信公司合併，其中最艱難的工作就是基地台整併，台灣之星有超過9000個基站，每站數台最高達數十公斤的天線、設備，幾乎都要拆卸、搬運，重新安裝，才能與台灣大的鄰近站台整合，原先需要18個月的工作，台灣大趕在9個月內完成。

除了整併基站，他表示，另一個里程碑是讓3G網路走入歷史，每年省下高達7000萬度的耗電。

他說明，2024年9月13日，台灣大正式戰略入股台灣資訊服務龍頭精誠，成為最大單一法人股東，並立即展開雙方的全面合作，引進精誠的資訊解決方案給台灣大上萬家企業客戶，一起征戰區域ICT市場。

此外，台灣大日前也宣布與美商威德新（Vantage）在桃園共同合作打造裝置容量高達25MW、支援AIDC資料中心，將在第4季啟用。

他說明，在去年第2季到今年首季這一年期間，台灣大繳出亮眼的財務表現，總營收較前一年成長5.6%，至1993億元，再度寫下歷史新高，也即將挑戰2000億元大關。其中，電信營收達到破紀錄的856億元，成長14.2%，momo營收1121億元，也是新高，不過成長放緩到1%，換言之，總營收的成長，幾乎全由電信擔綱，受惠於既有用戶持續升轉的有機動能。

另一方面，他說，momo持續受到後疫情時代、零售消費動能低落，以及外來競爭的拖累，接下來的營運恐會比較辛苦。

他表示，相較接手的前一年，台灣大的總營收已成長810億元，EBITDA、營業利益、稅後淨利也分別增加32.9%、17.5%和9.6%。

林之晨認為，「在營運規模上，台灣大已從二軍衝上一軍」，帶領台灣大的其中一個重點，就是放大規模，因為先有規模才有平台，這個工作已經來到一個重大里程碑。

他說，台灣大不僅已擺脫先前連續衰退的惡性循環，更已踏上再創新高的旅程。