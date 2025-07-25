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學者：台灣之於台積電是航空母艦 不須擔憂技術外移

中央社／ 台北25日電
台積電美國新廠廠區一景。圖／台積電提供
台積電美國新廠廠區一景。圖／台積電提供

美國總統川普上任後，揮出關稅大刀，威逼各國加強對美投資，台積電今年3月宣布加碼投資美國，震撼市場，引發技術外移的擔憂。中經院副院長陳信宏表示，台灣之於台積電，仍是航空母艦的角色，不須擔心赴美投資會技術外移。

今年3月，川普和台積電董事長魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施。加計台積電先前承諾的650億美元，合計達1650億美元。此消息震驚社會，台積電將成「美積電」、技術外流等憂心四起。

陳信宏今天於中經院論壇以「川普2.0地緣政治對台灣資通產業的影響」為題發表演講，他特別提及台積電赴美投資一事，指出民眾憂心台積電在美國的研發布局，會導致技術外流，無法根留台灣，他不認為如此。

陳信宏引述魏哲家先前說法，點出台積電美國研發布局有2大重點，首先是台積電真正的研發人員在台灣目前約1萬人，美國研發中心預計會有1000人。

第2，以2奈米舉例，研發出來後，台積電先交到mother fab，讓mother fab將技術優化，接下來是motherfab要把技術交給生產線，每一次交給生產線後，生產線都要再做改進，過程中還要改機器，包含管線、管路全都改，全部改完後，才能把生產線擴展、複製，推進至美國的生產線。

陳信宏表示，從上述說法可看出，即便台積電在美國亞利桑那州投資規模龐大，但台灣之於台積電，仍然是很重要的航空母艦，一旦離開台灣這塊沃土，台積電不論運轉或是產線推進，不會如美國政府所想像的順利。

不過陳信宏也說，川普打算發展本土供應鏈，美國政府對半導體製造的態度，可能是「棍子多於紅蘿蔔」。

後續台積電在台美布局的消長，陳信宏認為，將受產能比重、技術領先性、良率、人才、研發、相關供應鏈以及互補性技術等關鍵而有變化，但台灣的技術領先性可能會慢慢縮小。

美國 台積電

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