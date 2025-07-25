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迎合電競玩家高效需求 十銓推出DDR5-256GB超大容量記憶體

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓推出DDR5-256GB (4×64GB) 超大容量記憶體，迎合電競玩家高效需求。圖／十銓提供
十銓推出DDR5-256GB (4×64GB) 超大容量記憶體，迎合電競玩家高效需求。圖／十銓提供

記憶體品牌十銓科技今（25）日宣布旗下電競品牌T-FORCE、創作者品牌T-CREATE正式推出256GB（4×64GB）超大容量DDR5記憶體套裝。新規格產品通過AMD X870平台相容性測試，並與多家主機板大廠合作，提供穩定且高效的記憶體升級解決方案。

十銓表示，T-FORCE LAB團隊再度強化旗下電競記憶體陣容，推出T-FORCE DELTA RGB DDR5-6000 CL32 256GB（4×64GB）四通道套裝，進一步鞏固品牌在高階電競市場的領先地位。產品支援AMD EXPO記憶體超頻技術，玩家可透過BIOS開啟EXPO設定檔，暢享大容量記憶體為整體系統性能提升所帶來的極致流暢遊戲體驗。

T-CREATE EXPERT DDR5桌上型記憶體推出全新 DDR5-5600 CL42 256GB（4x64GB）四通道規格，為滿足創作者對更高容量與運算效能日益提升的需求而設計。無論是4K/8K影像剪輯、專業3D繪圖、繁複多工處理或長時間創作，皆能提供強大且穩定的支援，全面釋放創作潛能。

4G 電競 記憶體

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