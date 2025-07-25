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台達電智能製造創新中心啟用 攜輝達推進虛實整合

中央社／ 台北25日電

AI當道，台達電搶食AI大餅外，也實際示範將AI應用落實在生產製造上，今天宣布「台達電智能製造創新中心」啟用，以因應全球分散製造、集中管理趨勢，打造工業自動化實機驗證與教育訓練的重要基地，提供上機訓練、測試與認證一站式服務。

台達電同時也與輝達（NVIDIA）合作，在智能製造創新中心共同建置「台達NVIDIA虛實整合學習中心」，呼應數位孿生（Digital Twin）、AI模型應用趨勢，開設虛實整合訓練課程，教學從單機、整線到整廠的軟硬體整合應用，未來也將導入針對NVIDIAOmniverse數位攣生平台的培訓資源，可望與設備終端用戶、系統整合商深度合作。

台達電總裁暨營運長張訓海今天表示，台達電長期深耕智能製造的研發與應用，智能製造創新中心致力於推動製造升級、技術交流和實作驗證，同時也是台達電工業自動化技術與合作策略的重要里程碑。

台達電與輝達進一步締結合作夥伴關係，透過教育訓練課程，讓AI技術實現數位攣生應用。台達電希望透過自身深厚的製造經驗，協助電子及半導體業夥伴打造高效能的機台與產線規劃方案，可快速複製至新製造基地，加速產品上市時程，提升製造全球化布局速度。

台達電機電事業群總經理劉佳容指出，製造業在邁向智能化的過程中，面臨許多考驗，像是導入新機台至既有產線需反覆測試，以及學習新軟體應用也需投入時間與資源。台達電智能製造中心以實機設備打造擬真產線環境，驗證新技術的效能和產品適用性，並透過教育訓練與產業鏈攜手共創智能化未來。

台達電智能製造創新中心位於中壢6廠，占地約150坪，呈現完整的單機與整線解決方案，包含3D戰情中心掌握設備數據、綜觀運作狀況；還有上機操作訓練、樣品試產與調試驗收，縮短導入時間與開線週期等。

AI 台達電

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