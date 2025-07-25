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高雄捷運宅失靈？逾半數站點房價全跌了

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

捷運房價失靈？根據台灣房屋集團統計，高雄捷運紅線今年上半年全線各站點周邊房價，對比去年同期，25個站點中就有14站周邊房價全下跌，佔比過半，其中還有3站房價從3字頭跌回2字頭。

根據統計，橋科生活圈沿線3站跌了2站，其中，「橋頭糖廠站」每坪單價從27.7萬元下修至20.3萬元，跌幅逾2成，為全線跌幅最深的重跌區！另外，夢時代商圈的「草衙站」、「前鎮高中站」及「凱旋站」，3站房價攜手從3字頭跌回2字頭，其中「草衙站」從32.9萬元跌至28.1萬元，跌幅約14.6%。

最熱門的台積電概念區房價也難逃價修命運，沿線5站捷運宅，就有4站單價微幅下修1~5千元，如「楠梓科技園區站」跌幅約2%，平均單價從25.4萬元小幅下修至24.9萬元。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，橋頭房市受惠橋科開發及台積電外溢效應，成為近年高雄房市焦點之一，不過主要新大樓供給，集中在捷運青埔站周邊的橋頭新市鎮，橋頭糖廠站及橋頭火車站，周邊住宅聚落仍以透天為主，大樓華廈屋齡多已30年以上，買盤多仰賴在地客群支撐，由於區段缺乏新案磁吸買氣及拉抬房價，漲勢本就有限，今年再受限貸令壓縮買氣，兩捷運商圈交易量對比去年，更從兩位數縮水至個位數，買氣大幅收斂，也影響房價鬆動明顯。

陳揚智表示，高雄今年房市景氣急凍，轉向買方市場，中古購屋族追價搶進的人變少了，期待屋主讓利再進場的人增多，部分置產族為求安全下莊，對價格不再堅持，選擇讓利轉手的比例亦有增加，尤其受惠台積電效應，投資買盤旺盛的楠梓及橋頭等地區，房價也較容易出現修正。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，前鎮高中與草衙等站，受惠亞灣區的外溢效應，吸引建商積極插旗推案，近年區域供給量增加明顯。去年因「嶼BAY HAUS」及「英倫亞灣」等新案逾百戶交屋助攻，最高成交單價更直衝4字頭，帶動區段房市價量齊揚，不過，隨著波段交屋潮退去，表現因而盤整。　

不過另外一方面，也有部分站點抗跌力仍強，像是岡山生活圈的「岡山高醫」及「岡山車站」雙雙卡位前三名，且房價攜手從1字衝上2字頭，其中「岡山高醫」漲幅逾2成，每坪均價從19.2萬元，上揚至23.1萬元，榮登全線抗跌王。

李家妮表示，岡山近年受惠捷運延伸岡山車站、樂購廣場及高醫分院進駐，紅利挹注豐沛，加上房價屬低基期生活圈，因而帶動補漲行情明顯，同時區域買盤以自住剛性需求為主，具備穩定買氣支撐，也使得市場展現較強勁抗跌力，其他如獅甲及三多商圈站，則受惠亞灣區特貿三開發及亞洲資產管理中心高雄專區正式啟動等利多持續發酵，加上區段具備豪宅買氣，亦有利拉抬房價。

李家妮指出，捷運宅通常因為交通便利、生活圈機能完善，房價相對抗跌，而觀察重跌區，多為具備建設題材、供需強勁的熱門商圈，今年因受政經景氣下行及限貸令貸款難關，使得購屋需求明顯下降，價格因此容易出現鬆動，因而壓縮了捷運宅的支撐力道，尤其近年價量大增大漲區，表現回歸理性，走向軟著陸，而部分區域則受利多持續發酵，具備長期持有動能，也成為支撐房價抗跌的核心力量。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

房價 捷運 岡山

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