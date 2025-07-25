華碩 ROG 推全球首款 TrueBlack Glossy 4K WOLED 電競螢幕

電腦品牌大廠華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國25日發表Strix OLED XG32U系列電競螢幕，其中XG32UCWMG / XG32UCWG兩款主力機種獨步全球，採用TrueBlack Glossy表面處理的4K WOLED顯示面板，強大防眩光塗層可顯著降低環境反射，怎麼看都舒適；同時，還能一鍵瞬切FHD模式，坐享最高480Hz極致更新率，剽悍效能無懈可擊！此外，為減少螢幕烙印風險，亦內建OLED Care Pro尖端技術，並結合Neo近接感測器，再加上全新支架設計，將釋放更多桌面空間，維持整齊有序。

無與倫比的OLED新視界

ROG TrueBlack Glossy表面處理技術，具備零霧度光學層與先進防眩結構，環境反射較前代亮面WOLED面板少近四成，即使在日光燈或攝影棚燈光下，黑色仍顯深邃純粹，長時間觀看也不易造成眼睛疲勞；搭配ASUS Clear Pixel Edge演算法，還可消除文字、細線邊緣的紅綠暈影，在使用試算表、程式碼與創作時間軸等內容時，更清晰銳利，工作效率大躍進。

雙模式直覺切換 只為玩家而生！

全新XG32U系列支援雙模式切換功能，可依使用情境調整畫質與流暢度，包括：FHD 480Hz (XG32UCWMG)、FHD 330Hz (XG32UCWG)，另配備超低動態模糊(ELMB)及OLED Anti-Flicker技術，能有效避免殘影發生，就算是在高速畫面中切換，依然穩定流暢；且所有型號均可呈現24吋或27吋畫面視窗，以提供最佳解析度，非常適合第一人稱射擊(FPS)競技遊戲。

智慧省電超耐用

而最新OLED Care Pro防護機制，將定期執行像素清理、螢幕位移，以及限制標誌亮度，防止烙印；透過Neo近接感測器，則能判斷使用者是否離開座位，自動關閉畫面，並於返回時立即恢復，不僅節能省電，經久耐用；再加上長達三年的保固時間，使用更安心有保障！

工作、娛樂完美首選

全新XG32U系列的超小型支架，支援傾斜、旋轉與高度自訂，且底座面積亦較上一代縮減45%，大幅節省作業空間；同時，還搭載DisplayWidget Center軟體，可快速調整影像模式、檢查韌體更新，以及切換Auto KVM，使用者只需一組鍵鼠，就能控制連接至螢幕的兩台筆電或桌機；搭配一應俱全的連接埠：兩個HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB-C(支援15W供電)和耳機孔，輕鬆滿足各種需求。