台積電熊本二廠推遲至2029年量產 AI發展和客戶需求低於預期是關鍵

日本媒體報導台積電位於日本熊本縣菊陽町的第二座工廠（熊本二廠），將推遲至2029年上半年量產。台積電供應鏈業者今日透露，除了先前台積電董事長暨總裁魏哲家提及「交通改善」的因素外，主要客戶陷入激烈競爭，訂單減弱才是關鍵。

台積電熊本一廠主要因應當地車用晶片需推升至先進的16及12奈米需求而設立，台積電為此與日本影像感測器大廠索尼和日本電裝及豐田汽車合資成立JASM公司，在熊本縣菊陽町興建12吋晶圓廠，已於2024年底開始量產，主要生產12/16奈米和22/28奈米製程的晶片，月產能約5.5萬片。

台積電並在一廠完工前夕，宣布還會啟動第二期工程（熊本二廠），但動工期限受大環境變化影響，延至2025年動工，目標是在2027年底開始生產6/7奈米製程的晶片。 兩廠合計的月產能將超過10萬片。

日刊工業新聞25日報導，關於全球晶圓代工龍頭台積電計劃在熊本縣菊陽町興建的第二座工廠，據悉投產時間最長將等到2029年上半年，比原規畫延遲一年半。

魏哲家日前主持台積電第2季法人說明會上表示，在日本中央政府、縣政府與地方政府的大力支持下，熊本一廠的特殊製程晶圓廠已於2024年下半年開始量產，且良率表現良好。第二座特殊製程晶圓廠預計將於2025年稍晚動工，具體時程取決於當地基礎建設的準備狀況，量產時間也會依據客戶需求與市場情況而定。

魏哲家針對熊本二廠延後，在今年主持股東常會後接受媒體訪問時表示，延後動工是因為將嚴重影響當地交通，顧及當地居民感受，因而決定在當地政府改善交通後才會動工。

不過，真正推遲的原因主要來自台積電因應地緣政治變化，增加在美國亞利桑那州投資1000億美元，總投資金額增至1650億美元，台積電為迎合客戶對AI晶片在美製造的強大需求，決定加快亞利桑那州第二廠裝機及第三廠建廠時程；反觀熊本二廠則面臨主要客戶對先進製程需求並非如原先預期般迫切，為迎合索尼和日本電裝所生產微控制器和感測器的產能，足以因應當地需求，熊本二廠因切入7/6奈米先進製程，需要這麼先進製程的日本客戶並不多，雖然日本政策大力提倡AI自主計畫，但受到來自中國大陸強大的內捲競爭，不僅車用晶片市況不佳，AI晶片推進速度也嚴重落後，才是台積電熊本二廠決定推遲至2029年上半年的主要關鍵。

台積電供應鏈表示，為了因應美國川普政權的關稅政策、以美國工廠的投資為優先，不過推遲台積電熊本二廠，真正原因還是日本對先進製程需求遠遠不如預期，與亞利桑那州廠加速推進關聯並不大。

台積電熊本一廠和二廠兩座廠投資額合計約2.96兆日圓，日本政府並提供最高1.2兆日圓的補助。