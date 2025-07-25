Google高支出助攻「AI風向球」輝達超微收漲 外資：4台廠有望直接受惠

美股24日四大指數除了道瓊指數收跌之外，其餘三大指數則在多檔AI指標股的帶動之下，走勢持續升溫，包括輝達、博通、超微、台積電ADR等投資標的也都全數收漲，而標普500指數、納斯達克指數也都受此影響、持續成長，終場雙雙創下歷史新高。而美系外資出具報告指出，此態勢是受Google調升資本支出所致，而外資也點出包括緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、技嘉（2376）等相關供應鏈大廠，都將成為台股市場中最直接的受惠者。

分析師表示，輝達、博通、超微、台積電ADR作為AI市場的「風向球」，昨日股價同步收漲，主要是受到昨日剛公布財報優於預期的谷歌（Google）宣布，團隊將把今年資本支出預算大幅拉高至850億美元，並喊話將加碼投資AI 和雲端服務方面所致，而谷歌此舉無疑是為AI市況注入了一劑強心針，其昨日則呈現開高震盪、收漲0.88%。而25日台股早盤受到美股上漲所激勵，以23454.59元跳空開高，而外界也對AI最新市況持續看好。

分析師表示，Google管理層昨日增加資本支出（～全年855億美元）是為了因應AI及Cloud運算的成長需求，特別是每月的token生成量將從2倍提升至980兆token。而這筆鉅額的資本支出，主要將投入在伺服器購置、資料中心建設進度加快與交貨速度等。而美系外資點名相關供應鏈，主要包括：緯穎、金像電（2368）（PCB）、欣興（3037）（ABF for TPU）、南電（8046）（ABF for 網通晶片）以及其代工夥伴緯創、廣達、技嘉等有望因此受惠。

分析師透露，近期這幾家大廠除了手握來自世界各地的滿滿大單外，自身的營運也持續提升，據團隊日前已公布6月營收達858.08億元，年增率高達178.98％，而整體表現也獲得了市場的正面解讀。而台股25日以23454.9點跳空開高，但盤中因美中關稅變數尚未釐清，不確定因素仍影響盤面氛圍，惟台股線型架構維持多方攻勢，預期指數高檔橫盤震盪。