權王漲價照樣吸客 三原因

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）大客戶、超微執行長蘇姿丰證實從台積電美國亞利桑那州廠取得的晶片，成本比台灣生產的高，「但是值得」。業界分析，基於技術領先、無替代方案、不和客戶競爭等三大因素，就算台積電美國製造比較貴，客戶仍願意埋單。

技術領先方面，台積電已和全球多數AI創新夥伴合作。業界認為，現在可謂是「和台積電合作不是新聞，沒和台積電合作才是新聞。」台積電專注晶圓代工的商業模式不與客戶競爭，先進的技術和製造和客戶夥伴關係可說三位一體，近十年更搭配規模經濟，產生加乘效益，對客戶幫助良多。

其次，台積電先進製程持續享有領先者紅利，且無替代方案。法人看好，台積電和全球多數AI應用公司合作，隨著相關需求成長，帶動營收獲利成長，外資法人先前紛紛上修台積電AI應用營收的中長期預測，原先預估2028年AI相關應用可望占整體營收35%，但此目標可望提早在今年或明年達陣。

第三，台積電是三大廠（台積電、三星、英特爾），唯一不和客戶競爭者，客戶可以全心全意信賴台積。

AI 營收 台積電

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