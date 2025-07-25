Google結盟OpenAI…非常興奮
OpenAI因應算力需求大增，日前宣布將Google雲端納入其雲端供應商名單，象徵AI產業進入合縱連橫時代，AI模型的競爭對手也能是雲端服務合作夥伴。Google母公司字母（Alphabet）執行長皮伽23日首度談到雙方合作，直言「感到非常興奮」，期待拓展合作關係。
分析師於字母23日的財報會議提問，未來Google雲端與OpenAI在雲端基礎建設上的合作，可能如何拓展？皮伽回應，Google雲端是一個開放平台，有豐富的經驗能支持優秀的公司、新創公司、AI應用等，非常期待在雲端領域與OpenAI合作，並期待加大投資、拓展這段合作關係。
據了解，Google與OpenAI曾針對這項合作進行數月的討論，但由於OpenAI與微軟之間的排他性協議，而無法達成交易。直到今年1月，微軟調整與OpenAI合作模式，同意從獨家供應商模式轉為優先供應權模式，OpenAI與Google的合作關係才出現轉機。Google雲端供應拿下OpenAI大單之際，也積極推進Gemini模型腳步。
皮伽表示，旗下Gemini應用程式目前月活躍用戶已超過4.5億，持續看到強勁的成長和用戶參與度，每日請求量較第1季成長超過50%。
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