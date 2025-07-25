Google加碼雲端 協力廠受惠 廣達、英業達等迎伺服器大單
Google母公司字母（Alphabet）看旺AI後市，執行長皮伽高喊「雲端運算服務需求龐大」，上調今年資本支出至850億美元（約新台幣2.5兆元），較原預期大增100億美元（近新台幣3,000億元）；財務長艾胥肯納琪也透露「明年伺服器供需仍將吃緊」，資本支出還會再增加，以迎接AI需求成長機會。
法人看好，字母大舉加碼今年資本支出，調幅達13%，並預告隨著雲端需求暢旺，明年還會再提升資本支出，意味Google將有更多AI伺服器建置需求，帶旺廣達（2382）、英業達等協力廠。
字母23日舉行財報會議，釋出看旺AI的訊息，24日美股早盤股價漲逾1%，輝達也漲約1%。台股AI族群昨（24）日股價走強，鴻海飆漲近半根停板、漲幅達4.8%，緯穎勁揚2.66%，廣達漲1.7%。
字母上季營收與獲利都優於預期，雲端業務Google Cloud營收成長近32%，是帶動整體營收成長主要動能。
皮伽在財報會議中表示，增加投資AI基礎建設，對於滿足雲端客戶不斷成長的需求至關重要。
艾胥肯納琪指出，上季多數資本支出都用於技術基礎設施，約三分之二用於伺服器，三分之一用於資料中心和網路設備，新增的支出反映要額外投資伺服器、伺服器交貨時間及加速興建資料中心，以滿足雲端客戶需求。
艾胥肯納琪表示，Google雲端服務的需求相當高，目前相當於1,060億美元的需求還未被滿足。她預期，明年資本支出將進一步增加，以迎接需求與成長機會，「我們正逐季提高（資料中心）容量」。
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