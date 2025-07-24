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特斯拉財報差 恐衝擊概念股
特斯拉因電動車銷售持續下滑，上季淨利大減百分之十六，執行長馬斯克警告，未來可能有幾季的艱難時期，主要是美國電動車補貼即將取消及關稅措施將打擊需求。特斯拉股價在廿三日盤後一度重挫百分之五，後來跌幅縮小到百分之四左右，市場擔憂特斯拉後市走弱，概念股貿聯—ＫＹ、和大及聯嘉等恐承壓。
特斯拉周三公布第二季財報，淨利由去年同期十四億美元減至十一點七億美元；營收年減百分之十二，至二二五億美元，為至少十年來最大降幅。特斯拉營收下降的主要原因，包括交車量減少、平均車價降低、碳權銷售收入下滑。另外，能源事業的業績也走下坡。
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