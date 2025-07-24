快訊

不容民主被踐踏！韓國瑜再射穿雲箭：明晚凱道 不見不散

一周後揭曉！川普即將拍板「3大關稅決定」 形塑未來經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉財報差 恐衝擊概念股

聯合報／ 編譯黃淑玲、記者籃珮禎吳凱中／綜合報導

特斯拉因電動車銷售持續下滑，上季淨利大減百分之十六，執行長馬斯克警告，未來可能有幾季的艱難時期，主要是美國電動車補貼即將取消及關稅措施將打擊需求。特斯拉股價在廿三日盤後一度重挫百分之五，後來跌幅縮小到百分之四左右，市場擔憂特斯拉後市走弱，概念股貿聯—ＫＹ、和大聯嘉等恐承壓。

特斯拉周三公布第二季財報，淨利由去年同期十四億美元減至十一點七億美元；營收年減百分之十二，至二二五億美元，為至少十年來最大降幅。特斯拉營收下降的主要原因，包括交車量減少、平均車價降低、碳權銷售收入下滑。另外，能源事業的業績也走下坡。

貿聯 財報 和大 聯嘉 特斯拉

延伸閱讀

美股早盤／IBM重挫拖累道瓊跌近300點 字母業績優於預期激勵那指創高

車輛銷量減少！特斯拉Q2獲利下滑16%

關稅高昂！特斯拉 Model Y 約新台幣205萬元 進軍印度市場

今秋在陸上市！特斯拉六座Model Y L售價或164萬元

相關新聞

中科攜手12家廠商亮相亞洲生技展 展現AI生醫創新實力

2025亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2025)24日在台北南港展覽館盛大登場。國科會中部科學園區管理局...

特斯拉財報差 恐衝擊概念股

特斯拉因電動車銷售持續下滑，上季淨利大減百分之十六，執行長馬斯克警告，未來可能有幾季的艱難時期，主要是美國電動車補貼即將...

集邦估Blackwell占今年輝達高階GPU出貨逾80% 液冷散熱滲透續攀升

根據TrendForce最新調查，近期整體server市場轉趨平穩，ODM均聚焦AI server發展，第2季起已針對N...

輝達高階GPU出貨 將逾80%為Blackwell！研調曝嘉惠2大廠

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，近期整體server市場轉趨平穩，ODM均聚焦AI server發展，...

亞洲生技大展 卓榮泰：透過晶片、AI 及半導體技術助生醫上中下游發展

2025亞洲生技大會24日盛大開幕，行政院長卓榮泰率衛福部長邱泰源、國科會主委吳誠文等內閣團隊出席開幕典禮。卓榮泰表示，...

宏達電永續行動獲肯定 首度成為「台灣永續指數」成分股

宏達電（2498）HTC 24日宣布，首次參與「FTSE4Good TIP 台灣ESG」指數」（獲台灣永續指數）成分股，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。