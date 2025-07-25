陸批准 鴻海、軟銀強攻美國製造

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國家市場監管總局昨（24）日公告，無條件批准鴻海（2317）與日本軟銀集團海外公司新設合營企業案。

該案核准內容顯示，鴻海與軟銀將各持股50%成立合資企業，在美國製造並供應伺服器和預製模組化數據中心。

據悉，鴻海與軟銀因應美國總投資額高達5,000億美元、用來強化主權AI布局的「星際之門計畫」（Stargate Project）而成立上述合資企業。

在川普簽署行政命令，啟動「AI行動計畫」，以鬆綁監管、加快出口及擴大資料中心所需的能源供應，全面加速美國AI發展之際，鴻海與軟銀合資在美主攻AI伺服器製造的合資企業案獲得大陸官方批准，剛好搭上川普宣布新政帶來的龐大商機。

IT之家報導，大陸國家市場監管總局昨日發布2025年7月14日至7月20日無條件批准經營者集中案件，列表共11案，第一案就是鴻海與日本軟銀集團海外公司新設合營企業案，該案已於7月14日批准。

AI 鴻海 軟銀

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