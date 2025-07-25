台積電美國亞利桑那廠報價現形 超微蘇姿丰揭密 美國製造貴5-20%

台積電（2330）大客戶、超微執行長蘇姿丰23日在華府一場AI活動中透露，從台積電美國亞利桑那州廠取得的晶片，成本比台灣生產的「高出逾5%、低於20%」，但是值得。

台積電在美國設廠成本高，定價議題一直備受關注，超微是第一家證實台積電美國廠「比較貴」，而且明確點出價差幅度的重量級大廠。業界解讀，這意味台積電把美國廠人工、設廠費用等較高的成本轉嫁客戶，有助緩解當地成本較高、稀釋整體毛利率的壓力。

台積電美國廠擴產計畫 圖／經濟日報提供

台積電7月中在法說會強調，雖然海外晶圓廠成本較高，將透過在亞利桑那州擴大規模、致力於改善成本結構，繼續與客戶及供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。

蘇姿丰曾於今年4月訪台時提到，超微第五代EPYC伺服器處理器已在台積電美國新廠投片，她23日接受彭博電視專訪時指出，預計今年底拿到首批來自台積電亞利桑那州廠的晶片，良率已可比美台灣廠區。

蘇姿丰坦言，美國製晶片比較貴，但這筆額外支出值得，因為能分散關鍵晶片供應來源，產業不容易重蹈疫情期間的斷鏈危機。

蘇姿丰說：「我們必須考量供應鏈韌性，這是疫情帶來的教訓。」美國總統川普與其他官員也都出席這場活動，討論推動美國「AI行動計畫」。

台積電前進美國設廠，規劃總投資額高達1,650億美元，推動先進半導體製造，包含興建六座晶圓廠、二座先進封裝廠，以及一間主要研發中心。

其中，亞利桑那州第一座晶圓廠2024年第4季已採用N4製程技術量產，並規劃第二座廠將採用3奈米製程，已經完成建設，美國客戶表達濃厚興趣，台積電致力於將量產進度加速數個季度，以支持客戶需求。

當地第三座晶圓廠也已開始動工，將採N2和A16製程。台積電透露，因客戶對AI相關需求強勁，將考慮加快生產進度。亞利桑那州第四座晶圓廠將採用N2及A16製程，第五座及第六座晶圓廠規畫採用更先進的技術。

台積電強調，亞利桑那州晶圓廠建設與量產計畫依客戶的需求而定。其拓展計畫將使台積電足以在亞利桑那州擴展為一個超大晶圓廠聚落，以支持智慧手機、AI和高效能運算（HPC）應用等領域的客戶需求。未來在計畫建設完成後，台積電的2奈米及更先進製程產能將有約30％是來自亞利桑那州晶圓廠。