SEMI：半導體設備銷售衝高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

國際半導體產業協會（SEMI）近日公布半導體設備年中展望報告，半導體設備全球銷售額預期將於今年達到創紀錄的1,255億美元，年增幅度7.4%，並預估明年的銷售額將進一步成長，續衝歷史新高點。

外界預期，台積電（2330）供應鏈包括辛耘、弘塑、均華、均豪、志聖等台廠，可望受惠於客戶持續擴產帶來的商機。

根據SEMI上述報告，明年全球半導體設備銷售額，可望進一步達1,381億美元，主要是受惠於先進邏輯IC、記憶體的發展與轉型。

SEMI總裁兼執行長阿吉特馬諾查（Ajit Manocha）表示，全球半導體設備銷售額去年強勁增長，今年也延續成長態勢，明年再締造新猷。雖然半導體產業密切關注大環境的不確定性，但AI驅動晶片創新，相關需求使得行業的資本支出擴張，投入先進生產。

半導體 台積電

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