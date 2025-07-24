特斯拉機器人進擊 亞光、盟立沾光

特斯拉電動車事業遭逢逆風，但在無人車、人形機器人Optimus等領域發展仍有好消息。特斯拉執行長馬斯克更喊話今年底將推出Optimus第三版原型機種，預估2026年開始量產，目標五年內年產100萬台，法人看好，相關協力廠亞光（3019）、盟立等有糖吃。

馬斯克於23日舉行的財報說明電話會議中指出，Optimus設計持續演進，目前正在Optimus第二版和2.5版的階段，Optimus第三版將是精緻的設計，特斯拉持續訓練Optimus一起運用感測元件與神經網路。

他表示，Optimus第三版設計並沒有明顯瑕疵，預期三個月內可取得原型機，今年底可推出Optimus第三版原型機種，預期明年初開始量產。馬斯克指出，特斯拉會加速擴大Optimus量產規模，計劃盡快達到年產量100萬台的目標，預期五年內達到這個目標。他說，「這或許是個合理的期待」。

另外，今年6月，特斯拉開始在德州奧斯汀測試自動駕駛計程車服務，該服務在有限的區域內運行，車上配有人工代客泊車員。該服務僅向特定乘客開放，通常是特斯拉和馬斯克的粉絲。

馬斯克大力強調自駕計程車前景，預期今年底前將在更多城市推出相關服務，未來幾周將擴大奧斯丁的自駕計程車範圍，目標是年底前觸及美國半數人口，直言：「自駕是題材所在」。