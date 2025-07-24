特斯拉營運有壓 台廠戒備 馬斯克示警「可能會有幾季艱難時期」
特斯拉因電動車銷售持續下滑，上季淨利大減16%，執行長馬斯克23日示警：「未來可能有幾季的艱難時期，主因美國電動車補貼即將取消及關稅影響，都將打擊需求」。
特斯拉23日盤後股價一度重挫5%，隨後跌幅縮小至4%左右，24日早盤跌逾8%。市場擔憂，特斯拉後市走弱，貿聯-KY（3665）、和大、聯嘉等協力廠恐同步承壓。
特斯拉23日公布第2季財報，淨利由去年同期的14億美元降至11.7億美元；營收年減12%、降至225億美元，為至少十年來最大降幅。調整後每股盈餘為0.4美元，略低於分析師平均預估。
馬斯克在財報說明電話會議中，態度罕見低調。他示警，政府對電動車的獎勵措施即將到期，將對核心的汽車事業產生影響。
馬斯克說，「我們在美國將失去許多獎勵，這讓我們處於一個奇怪的轉變時期」，「然而我們在自動駕駛方面，仍然在相對初步階段」。
他接著表示，「我們可能會有艱難的幾季，我不是說將會有，但是我們可能會有」。
特斯拉營收下降的主要原因包括：交車量減少、平均車價降低、碳權銷售收入下滑。另外，能源事業的業績也走下坡。
上季特斯拉銷售碳權的營收為4.39億美元，不到去年同期的一半。今年秋季稅改新制實施，將取消許多電動車補助和環保救濟措施，這類原先創造收入的碳權大多會消失。
特斯拉財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）說，川普政府的稅改法案以及關稅措施，都將打擊需求。
市場擔憂，特斯拉看淡未來幾季營運表現，恐影響相關供應鏈貿聯、和大及聯嘉車用業務後市。
貿聯是特斯拉電源管理線束供應商。針對今年車用線束6月表現，貿聯表示，整體車用客戶的出貨量低檔持平。貿聯今年增長，主要動能來自高速運算（HPC）等需求持續超出預期。
聯嘉作為特斯拉Model 3、Model Y與Cyber truck的LED車燈模組供應商，與特斯拉合作關係緊密。
面對馬斯克示警的關稅壓力，聯嘉的墨西哥新廠預計2026年第3季出貨，且產品不回銷美國市場，而是直接供應當地一階（Tier 1）車燈廠，此舉可有效規避關稅衝擊。
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