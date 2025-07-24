宏達電首入選台灣永續指數成分股 連四年獲選FTSE4Good永續指數系列

宏達電（2498）24日宣布，首次入選「FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index」（又稱台灣永續指數）成分股，並連續第四年獲選為全球「FTSE4Good永續指數系列」成分股，顯示在ESG治理的長期努力與卓越成效持續獲得國際肯定。

「台灣永續指數」由全球指數機構富時羅素（FTSE Russell）與臺灣指數股份有限公司（TIP）共同編製，為國內首檔結合E（環境）、S（社會）、G（公司治理）與財務指標的投資型永續指數，旨在表彰於ESG領域具備良好績效之台灣上市企業。

該指數已被納入勞退基金420億元新台幣之委外代操資產投資組合。入選企業須先通過FTSE4Good新興市場指數篩選，並經財務表現與永續資訊揭露等標準審核。此指數亦為台灣資本市場觀察企業永續績效的參考指標之一。

此外，宏達電已連續四年獲選為全球「FTSE4Good永續指數系列」成分股。今年在FTSE ESG評比中，更在ESG三大核心面向的多項評比中獲得最高肯定評價，包括供應鏈環境（Environmental Supply Chain）、供應鏈社會（Social Supply Chain）及反貪腐治理（Anti-Corruption），再次證明HTC於推動企業永續治理的穩健實力與領先表現。

宏達電永續長陳慧怡表示，「HTC深知，永續發展不僅是企業責任，更是產業共同使命。此次首度入選台灣永續指數，並連續四年獲選為FTSE4Good永續指數系列成分股，代表HTC在ESG治理上持續投入與穩健表現獲得國際高度肯定。未來，我們將持續深化ESG行動，從營運到供應鏈全面落實永續精神，實踐邁向2050淨零的行動目標」。