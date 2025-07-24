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亞洲生技大展 卓榮泰：透過晶片、AI 及半導體技術助生醫上中下游發展

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞洲生技大會下午開幕，行政院院長卓榮泰到場致詞。記者曾吉松／攝影
亞洲生技大會下午開幕，行政院院長卓榮泰到場致詞。記者曾吉松／攝影

2025亞洲生技大會24日盛大開幕，行政院長卓榮泰率衛福部長邱泰源、國科會主委吳誠文等內閣團隊出席開幕典禮。卓榮泰表示，台灣將透過晶片、AI半導體關鍵技術，協助生醫產業上中下游發展，並要加速鬆綁法規，建立場域，打造生技平台、臨床檢測、醫材等諸多項目發展。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，此次有來自美國、日本、加拿大、比利時、新加坡、韓國等50國超過600位國際代表遠道而來，共有超過2,300名與會者共襄盛舉，亞洲生技大會今年主題為「掌握亞洲生技新契機」，擴大規模為創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇。

卓榮泰致詞時指出，亞洲生技大會今年展出規模為歷年之最，共有來自50國、超過900家生技廠商參展，設置2,200個攤位，匯聚全球學界與產業界精英。臺灣生技醫療產業近年持續成長，去年產值已突破7,750億元，創下歷史新高，國際上市新藥累計達15項，每年更有數十件創新醫材取得海外認證。

卓榮泰表示，行政院會24日上午聽取國科會「晶片驅動產業創新再升級」計畫，今年起特別加強生醫與農業領域的推動。在生醫領域，要串連上中下游的發展。其中上游著重開發試製，將建立多重檢測生物晶片的整合開發；中游強調研發試量產，打新世代基因定序、植入式醫電產品、治療產品及腦／人機介面；下游著重法規及場域，提供實證場域以協助產品落地。

卓榮泰表示，賴清德總統上任後已成立「健康臺灣推動委員會」，將於明年啟動「長照3.0」政策，擴大早期癌症篩檢，成立百億元癌症新藥與治療基金，並加強基因檢測與精準醫療的應用，落實全人健康照護。

邱泰源表示，今年BIO Asia-Taiwan已成為全球三大生技展會之一，台灣將以亞洲創新中心之姿，聚焦科技創新、區域合作及生技投資三大方向。政府將持續推動健康平權與永續照護，並深化精準醫療、癌症與慢性病預防，藉由細胞治療、生物製劑、智慧醫療器材等領域，提升台灣在全球醫療科技的能見度與影響力。

吳誠文表示，行政院特別討論結合半導體與醫療、農業等產業的發展策略，未來將建構完整創新平台，推動數位療法、智慧檢測、癌症早篩、AI診斷等領域的發展，希望台灣產業都能與政府合作，逐步建立「國家隊」，從生技、健康照護與農業領域協助全世界。

2025亞洲生技大會24日開幕，行政院長卓榮泰出席致詞。圖／亞洲生技大會提供
2025亞洲生技大會24日開幕，行政院長卓榮泰出席致詞。圖／亞洲生技大會提供

AI 生技 卓榮泰 半導體 賴清德 基因檢測

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