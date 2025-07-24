宏達電永續行動獲肯定 首度成為「台灣永續指數」成分股

宏達電（2498）HTC 24日宣布，首次參與「FTSE4Good TIP 台灣ESG」指數」（獲台灣永續指數）成分股，並連續第四年選為全球「FTSE4Good永續指數系列」成分股，顯示HTC在ESG治理的長期努力與卓越成果持續獲得國際肯定。

「台灣永續指數」由全球指數機構富時羅素（FTSE）該指數已被納入勞退基金420億元新台幣之委外代操資產投資組合。其中企業須先通過FTSE4Good新興市場指數篩選，並經財務表現與永續資訊揭露等標準審核。此指數亦為台灣資本市場觀察企業永續績效的參考指標之一。

此外，HTC亦已連續四年獲選為全球「FTSE4Good永續指數系列」成分股。今年在富時ESG評比中，更在ESG三大核心議題的評比中獲得最高肯定評價，包括供應鏈環境（環境供應鏈）、供應鏈社會（社會供應鏈）及反腐敗治理（反腐敗），證明HTC在推動企業永續治理的誠信實力與領先表現。

HTC永續長陳慧怡表示：「HTC深知，續續發展不僅是企業責任，更是產業永續的共同使命。此次首度相當於台灣永續指數，並連續四年獲選為FTSE4Good永續指數系列成分股，代表HTC在ESG治理上持續開展與基金會的表現獲得國際高度實踐。」