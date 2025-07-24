快訊

1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

宏達電永續行動獲肯定 首度成為「台灣永續指數」成分股

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電HTC 24日宣布，首次參與「FTSE4Good TIP 台灣ESG」指數」（獲台灣永續指數）成分股。圖／報系資料照片
宏達電HTC 24日宣布，首次參與「FTSE4Good TIP 台灣ESG」指數」（獲台灣永續指數）成分股。圖／報系資料照片

宏達電（2498）HTC 24日宣布，首次參與「FTSE4Good TIP 台灣ESG」指數」（獲台灣永續指數）成分股，並連續第四年選為全球「FTSE4Good永續指數系列」成分股，顯示HTC在ESG治理的長期努力與卓越成果持續獲得國際肯定。

「台灣永續指數」由全球指數機構富時羅素（FTSE）該指數已被納入勞退基金420億元新台幣之委外代操資產投資組合。其中企業須先通過FTSE4Good新興市場指數篩選，並經財務表現與永續資訊揭露等標準審核。此指數亦為台灣資本市場觀察企業永續績效的參考指標之一。

此外，HTC亦已連續四年獲選為全球「FTSE4Good永續指數系列」成分股。今年在富時ESG評比中，更在ESG三大核心議題的評比中獲得最高肯定評價，包括供應鏈環境（環境供應鏈）、供應鏈社會（社會供應鏈）及反腐敗治理（反腐敗），證明HTC在推動企業永續治理的誠信實力與領先表現。

HTC永續長陳慧怡表示：「HTC深知，續續發展不僅是企業責任，更是產業永續的共同使命。此次首度相當於台灣永續指數，並連續四年獲選為FTSE4Good永續指數系列成分股，代表HTC在ESG治理上持續開展與基金會的表現獲得國際高度實踐。」

HTC ESG 宏達電

延伸閱讀

海委會聯名農業部提藍碳方法學 獲環境部審議通過

台新、新光金合併 吳東進：兄弟山頂會合 再創高峰

台新新光揭牌 吳東進：山頂會合 再創高峰

證交所催動永續揭露

相關新聞

Check Point Research 數據顯示 台灣仍是亞洲被網路攻擊最嚴重地區

全球網路安全解決方案業者Check Point Software Technologies的威脅情報部門Check Po...

集邦估Blackwell占今年輝達高階GPU出貨逾80% 液冷散熱滲透續攀升

根據TrendForce最新調查，近期整體server市場轉趨平穩，ODM均聚焦AI server發展，第2季起已針對N...

輝達高階GPU出貨 將逾80%為Blackwell！研調曝嘉惠2大廠

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，近期整體server市場轉趨平穩，ODM均聚焦AI server發展，...

亞洲生技大展 卓榮泰：透過晶片、AI 及半導體技術助生醫上中下游發展

2025亞洲生技大會24日盛大開幕，行政院長卓榮泰率衛福部長邱泰源、國科會主委吳誠文等內閣團隊出席開幕典禮。卓榮泰表示，...

宏達電永續行動獲肯定 首度成為「台灣永續指數」成分股

宏達電（2498）HTC 24日宣布，首次參與「FTSE4Good TIP 台灣ESG」指數」（獲台灣永續指數）成分股，...

全球半導體設備銷售 有望持續破紀錄增長

國際半導體產業協會（SEMI）於近日公布半導體設備年中展望報告，半導體設備全球銷售額預期將於今年達到創紀錄的1,255億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。