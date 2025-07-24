全球半導體設備銷售 有望持續破紀錄增長

國際半導體產業協會（SEMI）於近日公布半導體設備年中展望報告，半導體設備全球銷售額預期將於今年達到創紀錄的1,255億美元，年增幅度為7.4％。同時，估計明年的銷售額將進一步成長，持續攀上歷史新高峰。

根據SEMI上述報告，明年全球半導體設備銷售額，可望進一步達1,381億美元，主要是受惠於先進邏輯IC、記憶體的發展與轉型。

SEMI總裁兼執行長阿吉特·馬諾查（Ajit Manocha）表示，全球半導體設備銷售於去年有著強勁的增長，今年也將延續成長態勢，並在明年再締造新猷。雖然半導體產業正密切關注大環境的不確定性，但AI驅動晶片創新，相關需求使得行業的資本支出擴張，投入先進的生產。